FC Bayern München: Ende einer Ära! Thomas Müller haut auf den Tisch

Die Wege des FC Bayern München und Thomas Müller werden sich nach der Saison trennen. Das verkündete das Münchner Urgestein am Samstag (5. April) auf Instagram.

Während viele Fans zuletzt über die Zukunft der FCB-Legende spekulierten, hielt sich der Spieler selbst bis dato zurück. Auch beim jüngsten Auftritt in Augsburg, bei dem Müller für den verletzten Jamal Musiala ins Spiel kam, verlor der Spieler des FC Bayern München noch kein Wort zu seiner Vertragssituation. Nun findet der Weltmeister von 2014 jedoch deutliche Worte.

FC Bayern München: Müller bestätigt Abschied

Wie der 35-Jährige via „Instagram“ bekanntgegeben hat, wird Müllers Vertrag beim FC Bayern München nicht über den Sommer hinaus verlängert: „Der Verein hat sich bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln.“ Und Müller lässt durchblicken: Er hätte sich gerne für einen anderen Weg entschieden.

Auch interessant: FC Augsburg – FC Bayern: Kommt es knüppeldick? Kompany kann es nicht fassen

„Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben“. Von dicker Luft zwischen Spieler- und Vereinsseite ist also keine Spur.

Müller lässt Zukunft offen

Wie es für Müller nach Saisonende weitergehen wird, ließ der 35-Jährige in seinem Statement offen. Zuletzt wurden sowohl ein Karriereausklang in Übersee als auch ein sofortiges Ende seiner aktiven Laufbahn als realistische Optionen in Betracht gezogen.

Mit dieser Entscheidung will sich der gebürtige Bayer allerdings wohl noch etwas Zeit lassen, denn fortan gilt sein Fokus dem Saisonende mit der Mannschaft von Vincent Kompany. Das große Ziel? Das „Finale Dahoam“ in der Champions League. Mit einem CL-Titel in der heimischen Allianz Arena wäre Müllers Karriere sicher vollendet.