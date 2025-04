FC Augsburg – FC Bayern: Kommt es knüppeldick? Kompany kann es nicht fassen

Als wären die zahlreichen Ausfälle, die der FC Bayern München derzeit zu beklagen hat, nicht schon schlimm genug, trifft es den Rekordmeister auch noch gegen den FC Augsburg in der Bundesliga heftig.

Nach dem Seitenwechsel waren wenige Minuten zwischen dem FC Augsburg und FC Bayern gespielt, als die schlechte Nachricht kam: Ausgerechnet Jamal Musiala musste verletzungsbedingt vom Platz.

FC Augsburg – FC Bayern: Auch Musiala verletzt?

Es ist wie verhext! In der 1. Halbzeit machte Jamal Musiala noch den 1:1-Ausgleich für den FC Bayern gegen den FC Augsburg, in der 2. Hälfte musste der Superstar raus. In der 53. Minute blieb der Offensivspieler auf dem Feld sitzen und hielt sich den Oberschenkel. Als die Betreuer zu ihm eilten, zitterten die FCB-Fans schon.

Kurz danach dann die bittere Gewissheit: Musiala musste verletzungsbedingt vom Feld. Für den DFB-Star ging es nicht mehr weiter. Thomas Müller kam für ihn rein. Fällt jetzt auch noch der 22-Jährige aus?

Die Verletztenliste bei den Münchenern ist aktuell ohnehin schon extrem lang: Manuel Neuer, Aleksandar Pavlovic, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Alphonso Davies und Kingsley Coman stehen Cheftrainer Vincent Kompany derzeit nicht zur Verfügung. Einige von ihnen werden in dieser Saison sogar gar nicht mehr zum Einsatz kommen.

Fällt Musiala gegen Inter aus?

Immerhin: Auch ohne Musiala kann der FC Bayern Tore machen. Nur wenige Minuten nach seiner Auswechslung erzielte Harry Kane den 2:1-Führungstreffer gegen den FC Augsburg. Dennoch stellen sich die Fans jetzt die Frage: Fällt Musiala auch gegen Inter Mailand in der Champions League aus?

Am Dienstag (8. April, 21 Uhr) steht das Viertelfinal-Hinspiel an. Aber das ist noch nicht alles. Am nächsten Bundesliga-Spieltag ist Borussia Dortmund (12. April, 18.30 Uhr) zu Gast. Danach sind die Münchener in Mailand zum Champions-League-Rückspiel. Ob diese wichtigen Spiele mit Musiala stattfinden werden, wird sich zeigen, sobald ihn der FCB untersucht hat.