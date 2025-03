FC Bayern München: Sané vor Abgang? Top-Klub macht Ernst!

Die Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern München ist derzeit ungewiss. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung kam bisher noch nicht zustande, auch wenn der Spieler zuletzt immer wieder betonte, beim FCB bleiben zu wollen.

Trotz dessen scheinen Max Eberl und Christoph Freund diese Personalie derzeit nicht auf der Prioritätenliste zu haben. Schaut sich Sané nun anderweitig um? Ein Top-Klub könnte beim Offensivstar des FC Bayern München vorstellig werden!

FC Bayern München: Steigt Liverpool ins Sané-Rennen ein?

Sollte der 29-Jährige in den kommenden Monaten tatsächlich auf den Transfermarkt kommen, dürfte das Interesse an dem FCB-Profi sicher groß sein. Ein Spieler mit großem Potenzial, im besten Fußballeralter und das auch noch zum Nulltarif? Klingt nach einem Angebot, von dem viele Klubs wohl nur träumen können. In Sanés Fall könnte sich diese Möglichkeit allerdings hervortun.

Wie „Antena 2“ berichtet, könnte der FC Liverpool jetzt ins Rennen um den deutschen Ausnahmespieler einsteigen. Demnach werden die „Reds“ auf den offensiven Außenbahnen Bedarf haben, sollte Luis Diaz den Verein nach Saisonende verlassen. Denn der dürfte in den Planungen von LFC-Trainer Arne Slot keinen Platz mehr haben. Das soll der Übungsleiter intern bereits deutlich gemacht haben.

Vereine stehen Schlange für Sané

Liverpool dürfte im Falle eines Bayern-Abgangs von Sané allerdings nicht der einzige Interessent sein. Diversen Medienberichten zufolge sollen unter anderem Tottenham, Arsenal und auch Galatasaray Istanbul an den Diensten des deutschen Nationalspielers interessiert.

Letztendlich dürfte jedoch auch fest stehen: Legen die Münchener Verantwortlichen Sané in den kommenden Wochen eine attraktive Vertragsofferte auf den Tisch, dürfte ein langfristiger Verbleib des 29-Jährigen nur noch Formsache sein. Der deutsche Rekordmeister hält die Hebel also in der eigenen Hand.