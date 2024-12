FC Bayern München: Vertragshammer? FCB-Profi könnte radikalen Schritt gehen

Sportlich läuft beim FC Bayern München derzeit alles nach Plan. In der Bundesliga ist man bislang noch ungeschlagen, in der Champions League hat man sich nach einem eher schwachen Start wieder rehabilitiert.

Dennoch dürften die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters derzeit einige Sorgenfalten auf der Stirn haben. Denn die Verträge einiger FCB-Stars laufen schon bald aus. Nun greift ein Profi des FC Bayern München zu einer radikalen Maßnahme!

FC Bayern München: Sane will auf Gehalt verzichten

Unter Vincent Kompany kommt Leroy Sane bei den Bayern noch nicht so recht zum Zug. Der 28-Jährige agiert häufig nur als Edeljoker, muss sich oft mit einem Platz auf der Ersatzbank zufriedengeben. Jamal Musiala, Michael Olise und Kingsley Coman hatten bis zuletzt die Nase vorne. Für Sane maximal bitter, denn der Vertrag des Flügelspielers läuft im kommenden Sommer aus, eine Ausweitung des Kontrakts kam bislang noch nicht zustande.

Wie „Sky“ berichtet, soll Sane trotzdem in München bleiben wollen. Dafür sei er sogar bereit, Gehaltseinbußen hinzunehmen. Zuvor war bereits durchgesickert, dass die Bayern Sane nur zu reduzierten Bezügen halten möchten. Dazu ist der Spieler nun offenbar bereit. Demnach fühlt sich der Nationalspieler in München sehr wohl und will mit dem FCB noch auf Titeljagd gehen.

Interesse an Sane groß

Eine Vertragsverlängerung von Sane ist damit jedoch noch keineswegs in Stein gemeißelt. Denn die Münchener Chefetage dürfte sich derzeit wohl eher mit den Situationen von Jamal Musiala, Alphonso Davies und Joshua Kimmich beschäftigen. Auch ihre Kontrakte laufen zeitnah aus.

Dennoch sollte sich der FCB in der Causa Sane nicht allzu viel Zeit lassen. Denn das Interesse an dem 28-Jährigen ist groß, vor allem in der Premier League. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien soll für den Bayern-Spieler derweil kein Thema sein.