FC Bayern München: Neuer-Zukunft geklärt? FCB-Bosse fällen Entscheidung

Manuel Neuer ist aus dem Tor des FC Bayern München für viele wohl nicht wegzudenken. Der 38-Jährige ist seit Sommer 2011 die Nummer eins des deutschen Rekordmeisters, reifte in dieser Zeit zum wohl besten Torhüter seiner Generation.

Doch der FCB-Kapitän ist längst nicht mehr unumstritten, das zeigte vor allem die jüngste Pokal-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, in der Neuer früh vom Platz flog. Dazu kommt: Der Vertrag des Keepers läuft im kommenden Sommer aus. Ziehen die Bosse des FC Bayern München nun die Reißleine? Nun soll die finale Entscheidung gefallen sein!

FC Bayern München: FCB-Bosse wollen mit Neuer verlängern

Wie aus einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ hervorgeht, herrscht in der Münchener Chefetage Einigkeit: Der Vertrag von Manuel Neuer soll verlängert werden. Geht es nach den Bayern-Bossen, wird der FCB-Kapitän auch in der kommenden Spielzeit den Münchener Kasten hüten – auch wenn Eberl und Co. bewusst sein soll, dass die besten Tage Neuers wohl gezählt sind. Dennoch soll die Entscheidung nun zugunsten des 38-Jährigen gefallen sein.

Eine Vertragsverlängerung des Weltmeisters von 2014 ist damit jedoch noch keineswegs in trockenen Tüchern. Denn Neuer, der bei den Bayern zu den absoluten Topverdienern gehört, hat einer Ausweitung seines Kontrakts noch nicht zugestimmt. Das dürfte aber wohl eine Formsache sein.

Nübel-Rückkehr wohl erst 2026

Sollte Neuer seinen Vertrag nun verlängern, dürfte eine vorzeitige Leihrückkehr von Alexander Nübel aus Stuttgart wohl vom Tisch sein. Der 28-Jährige zeigt in seiner zweiten Saison beim VfB konstant gute Leistungen, konnte so sogar schon sein Länderspieldebüt für die DFB-Elf feiern. Bei den Bayern-Bossen gilt er als designierter Neuer-Nachfolger.

Zu einer Ablösung von Manuel Neuer dürfte es letztendlich aber wohl erst im Sommer 2026 kommen. Dann dürfte der neue Vertrag des 38-Jährigen auslaufen – und Nübel von seiner mehrjährigen Leihe aus Stuttgart zurückkommen.