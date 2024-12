FC Bayern München: FIFA macht es offiziell! FCB-Fans schauen genau hin

Der DFB-Pokal ist weg, die Bundesliga wird dominiert und in der Champions League macht sich der FC Bayern München auch Hoffnungen. Zudem gibt es zum Ende der Spielzeit noch eine weitere Trophäe, die der FCB gewinnen kann: die Klub-WM.

Die Gegner stehen nach der Auslosung fest. Der FC Bayern München hat dabei machbare Aufgaben und trifft auch auf einen Klub, der vor Kurzem erst besiegt wurde. Nun hat die FIFA verkündet, wann die Spiele stattfinden. Die Fans sollten sich die Termine merken.

FC Bayern München: Klub-WM-Termine stehen fest

Benfica Lissabon (Portugal), Boca Juniors (Argentinien) und Auckland City (Neuseeland): Das sind die drei Gegner des FC Bayern München in der Gruppenphase der Klub-Weltmeisterschaft vom 15. Juni bis zum 13. Juli in den USA. Nach der Auslosung stehen auch die Termine nun fest.

Die FCB-Fans müssen sich auf mindestens eine lange Nacht gefasst machen. Der Auftakt beginnt noch fanfreundlich. Am 15. Juni geht es um 18 Uhr gegen Auckland City in Cincinnati (Ohio). Dann wird es gegen die Boca Juniors spät. Die Partie wird in Miami (Florida) in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni ausgetragen. Während es vor Ort um 21 Uhr beginnt, wird es in Deutschland bereits 3 Uhr nachts sein.

Das dritte und letzte Gruppenspiel findet gegen Benfica Lissabon in Charlotte statt. Am 24. Juni um 21 Uhr ist Anstoß. Gegen den portugiesischen Verein gab es das Duell in der Champions League schon. Vor einigen Wochen siegte der deutsche Rekordmeister knapp mit 1:0.

Achtelfinale wohl auch sehr spät

Das Weiterkommen sollte für den FC Bayern München zur Pflichtaufgabe werden. Dabei könnte es im Achtelfinale dann wieder spät werden. Sollte der FCB als Gruppenerster in die nächste Runde einziehen, gäbe es das nächste späte Spiel. Auch das Viertelfinale am 4. Juli wird um 3 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Bayern-Fans, die vor Ort sein möchten und die Reise in die Staaten antreten wollen, müssen sich bezüglich Ticket-Informationen noch ein wenig gedulden. Die FIFA hat nämlich Näheres dazu noch nicht verkündet.