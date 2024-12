FC Bayern München: Transfer-Knall? Flick buhlt um FCB-Star

Beim FC Bayern München dürfte man wohl mehr als zufrieden in die Winterpause gehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany präsentiert sich vor allem offensiv in Top-Form, steht zudem in der Bundesliga wieder an der Tabellenspitze.

Doch trotz der jüngsten sportlichen Erfolge hat der deutsche Rekordmeister noch immer ein paar Baustellen zu beseitigen. Vor allem die Vertragssituationen einiger Stars sorgen bei vielen Fans des FC Bayern München für Sorgenfalten. Nun könnte sich Ex-Trainer Hansi Flick einschalten – und für einen Transfer-Knall sorgen!

FC Bayern München: Sane ein Thema in Barcelona?

Der Vertrag von Leroy Sane bei den Bayern läuft im kommenden Sommer aus – das ist bekannt. Weil es bisher noch nicht zu einer Ausweitung des Kontrakts kam, können interessierte Klubs zum Jahreswechsel mit dem deutschen Nationalspieler verhandeln. Nun könnte ein alter Bekannter zuschlagen: Hansi Flick!

Wie die spanische Fachzeitung „Sport“ berichtet, soll sich Sane auf das Radar des ehemaligen Bayern-Trainers gespielt haben, der mittlerweile an der Seitenlinie des FC Barcelonas steht. Weil der finanzielle Spielraum der Katalanen bekanntermaßen begrenzt ist, würde Sane perfekt ins Anforderungsprofil Barcelonas passen, denn für den Flügelspieler würde im Sommer 2025 keine Ablöse fällig werden.

Sane will in München bleiben

Dass ein Wechsel in die spanische Metropole zustande kommt, gilt derzeit jedoch als unwahrscheinlich. Und das liegt vor allem am Spieler selbst – denn der betonte nach dem jüngsten 5:1-Erfolg gegen Leipzig, auch über 2025 hinaus in München bleiben zu wollen. Dafür würde der ehemalige Schalker auch Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, heißt es.

Bayern-Boss Max Eberl betonte zuletzt, im Januar des neuen Jahres mit dem 28-Jährigen Gespräche führen zu wollen. Angesichts der steigenden Formkurve könnte eine Vertragsverlängerung also nur eine Frage der Zeit sein.