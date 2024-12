FC Bayern München: Fans reiben sich die Hände – steht der Kane-Nachfolger schon fest?

Noch hat Harry Kane beim FC Bayern München einige gute Jahre vor sich. Auch in seiner zweiten Bundesliga-Saison war und ist der Stürmer über jeden Zweifel erhaben. Er steuert Tore am Fließband bei – wenn er nicht wie aktuell verletzt fehlt.

Und trotzdem: Allein wegen seiner mittlerweile 31 Jahre wird sich der FC Bayern über kurz oder lang Gedanken über die Zukunft des eigenen Angriffs machen müssen. Wer soll den englischen Torjäger künftig ersetzen? Ein Juwel des Vereins könnte dann vielleicht einspringen.

FC Bayern München sichert sich Juwel

Erst im Sommer schlug der Rekordmeister auf dem Transfermarkt im großen Stil zu. Nach einer titellosen Saison wollte man wieder groß angreifen. Mittlerweile ist bekannt: Durch Transfers wie Michael Olise oder Joao Palhinha ist das zumindest in der Bundesliga bisher gut gelungen. Während diese Wechsel groß bejubelt wurden, tütete der FCB auch so manchen Transfer fernab des großen Rampenlichts ein.

Ein solches Beispiel ist Gibson Adu. Der Stürmer ist erst 16 Jahre alt, unterschrieb im Sommer allerdings beim FC Bayern München, warum man von ihm bisher trotzdem nicht allzu viel hört? Die Münchener verliehen ihn direkt zurück nach Unterhaching. Dort werden immer mehr Parallelen zu einem heutigen Nationalspieler deutlich.

Adu stellte Rekord auf

Ein Blick auf die noch sehr junge Karriere Adus zeigt nämlich Ähnlichkeiten zu einem gewissen Karim Adeyemi. Der gehörte einst der Bayern-Jugend an, schaffte hier aber nicht den Durchbruch. Stattdessen ging er nach Unterhaching, wo er endlich durchstartete.

Adu dagegen kickte bis 2022 in seiner Geburtsstadt beim FSV Mainz 05. Dort fiel er in der Jugend aber irgendwann vor allem durch Disziplinlosigkeit auf. In Mainz verzweifelte man, in Unterhaching sah man die Chance, wieder ein Juwel auf die richtige Bahn zu bringen. Und das klappt offenbar immer mehr.

Seit er im Februar 2024 16 wurde, kommt er in der dritten Liga zum Einsatz. Schon im April krönte er sich mit einem Tor gegen Lübeck zum jüngsten Torschützen der Drittliga-Geschichte. Damit verdrängte er den bisherigen Rekordhalter, einen gewissen David Alaba. Auch ein Youssoufa Moukoko und Jamal Musiala können bei Adus Tor-Alter von 16 Jahre, einem Monat und 30 Tagen

FC Bayern München: Stammspieler mit einem Manko

So wurden auch die Bayern auf ihn aufmerksam und verpflichteten Adu im Sommer. In der Hoffnung, dass Unterhaching das Juwel schleifen kann, lieh man ihn allerdings direkt wieder aus. Mittlerweile ist Adu in der dritten Liga gesetzt, hat aber noch ein Manko: Bisher gelang ihm kein weiteres Tor. Arbeitet er in den kommenden Jahren auch daran, könnte er vielleicht eines Tages zum Stürmer beim FC Bayern München aufsteigen.