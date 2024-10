FC Bayern München: Fans verwundert – Star fliegt aus dem Kader!

Wer am Samstagabend (12. Oktober) auf die Aufstellung der portugiesischen Nationalmannschaft schaute, wird einen Spieler des FC Bayern München vergeblich gesucht haben. Joao Palhinha stand gar nicht im Aufgebot.

Der Sommer-Neuzugang des FC Bayern München ist kurzfristig aus dem Spieltagskader von Portugal geflogen, durfte beim Sieg gegen Polen gar nicht mitwirken. Sein Rauswurf hatte persönliche Gründe.

FC Bayern München: Palhina fliegt aus Portugal-Kader

Mit 3:1 besiegte Portugal am Samstagabend die Polen in der Nations League. Bernardo Silva (26.), Cristiano Ronaldo (37.) und Jan Bednarek (Eigentor/88.) besorgten mit ihren Toren schon den dritten Sieg im dritten Spiel. Damit führt Portugal die Gruppe in der Nations League an.

Nicht mit dabei war Bayern-Star Joao Palhinha. Eigentlich war der Mittelfeldspieler für die Länderspiele nominiert worden, in den Spieltagskader schaffte er es aber nicht. Grund dafür war eine persönliche Auszeit des 29-Jährigen.

Portugal-Coach Roberto Martinez sagte vor Anpfiff: „Palhinha hatte ja die Erlaubnis, unsere erste Trainingseinheit in dieser Länderspielphase auszusetzen. Und es ist wichtig, mehr Trainings zu absolvieren, um im Kader zu stehen.“

Palhinha verpasste das Training

Palhinha bat den portugiesischen Verband zu Beginn der Woche um Freistellung, aus privaten Gründen verpasste er das Training am vergangenen Dienstag. Aufgrund dessen strich Martinez ihn aus dem Kader für das Spiel gegen Polen.

Allerdings gibt es für den Bayern-Star jetzt gute Nachrichten: Am kommenden Dienstag (15. Oktober) gegen Schottland sollte der 29-Jährige dann wieder im Kader stehen.

Beim FC Bayern München läuft es für Palhinha bislang noch gar nicht rund. Er kommt an Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic nicht vorbei. Nur ein einziges Mal stand er bis jetzt in der Startelf.