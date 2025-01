FC Bayern München: Mega-Schnäppchen für FCB? Top-Star auf dem Radar

Auch im neuen Jahr dürfte die Stimmung beim FC Bayern München ausgezeichnet sein. Der deutsche Rekordmeister zeigte sich vor der Winterpause in starker Verfassung, startet so nun mit der Tabellenführung im Rücken in die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Vor allem in der Offensive lief es zuletzt unter Trainer Vincent Kompany sehr gut, bereits 47 Treffer hat man in erst 15 Pflichtspielen erzielt. Dennoch scheinen die Bosse des FC Bayern München immer noch nicht genug zu haben. Denn nun zeigen die Bayern Interesse an einem Offensiv-Ass – wird es zum Mega-Schnäppchen?

FC Bayern München: Olmo zum Nulltarif zum FCB?

Vor gerade einmal einem halben Jahr kehrte Dani Olmo für rund 55 Millionen Euro zu seinem Ausbildungsverein FC Barcelona zurück. Ein halbes Jahr und sieben Scorerpunkte später könnte die Zusammenarbeit allerdings schon wieder ihr Ende finden – und das auf wohl peinliche Art und Weise. Denn weil der spanische Top-Klub enorm verschuldet ist, hat die spanische Liga Olmo die Registrierung für den kommenden Spielbetrieb verweigert.

Geht der Antrag der Katalanen auch in den kommenden Tagen nicht durch, darf Olmo, trotz seines bis 2030 laufenden Vertrags in Barcelona, den Klub ablösefrei verlassen. Und da kommt der FC Bayern München ins Spiel. Denn wie die „Mundo Deportivo“ berichtet, soll sich der deutsche Rekordmeister bereits in Position um einen ablösefreien Transfer von Olmo bringen.

Olmo will in Barcelona bleiben

Doch ein Transfer des spanischen Nationalspielers ist alles andere als sicher. Einerseits ist die Konkurrenz mit Bayer Leverkusen, Manchester City oder Paris Saint-Germain im Rennen um den 26-Jährigen groß, andererseits soll Olmo seinen Jugendverein wohl gar nicht verlassen wollen.

Daher erscheint es derzeit fraglich, ob die Bayern-Bosse wirklich einen Spieler an Land ziehen können, der seinen Klub eigentlich gar nicht verlassen will. Aus finanzieller Perspektive wäre dieser Transfer jedenfalls als absolutes Mega-Schnäppchen zu betiteln.