FC Bayern München: Nächster Star vor Abgang! FCB kassiert dicke Ablöse

Es geht Schlag auf Schlag beim FC Bayern München – allerdings nur auf der Abgangsseite. Denn nach Sane verlässt der nächste Superstar den Rekordmeister.

Mathys Tel steht vor einem dauerhaften Wechsel zu Tottenham Hotspur. Dies berichten der italienische Transferexperte Fabrizio Romano und „Sky“ übereinstimmend. Nach seiner Leihe in der vergangenen Saison scheint sich abzuzeichnen, dass der 20-Jährige den FC Bayern München endgültig verlässt.

FC Bayern München verliert junges Talent

Tel habe laut Romano das Vertragsangebot der „Spurs“ akzeptiert. Die Ablösesumme beläuft sich Berichten zufolge auf 35 Millionen Euro, zusätzlich zur bereits gezahlten Leihgebühr von zehn Millionen Euro. „Sky“ berichtet, dass Tel bei Tottenham einen langfristigen Vertrag unterschreiben werde.

Das Interesse an einem Verbleib Tels kommt offenbar vor allem vom neuen Tottenham-Trainer Thomas Frank. Der Franzose soll in der vergangenen Saison überzeugt haben, obwohl er sich in 20 Pflichtspielen nur drei Tore und eine Vorlage erarbeiten konnte.

Projekt-Tel aufgegeben

Dennoch beeindruckte Tel mit seinem Talent und trug unter anderem dazu bei, dass Tottenham die Europa League gewann. Zwar kam er im Finale gegen Manchester United nicht zum Einsatz, dennoch war er ein wichtiger Bestandteil des Teams im Laufe des Turniers.

Eberl sagte noch kürzlich in den USA vor der Klub-WM: „Wir sprechen mit Tottenham, das ist kein Geheimnis. Wir werden sehen, was passiert.“ Nun steht der Deal vor dem Abschluss. Mit dem Verkauf von Mathys Tel endet seine Zeit beim FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister hatte gehofft, das Talent langfristig entwickeln zu können – der Glaube daran bestand jetzt aber offenbar nicht mehr. Stattdessen nutzt Tottenham die Gelegenheit, den jungen Angreifer für die Zukunft zu sichern.

