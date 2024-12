FC Bayern München: Bittere News vor Jahreswechsel – Musiala verkündet sie selbst

Vor wenigen Tagen sickerte die Nachricht durch, dass Bayer Leverkusen den Vertrag von Superstar Florian Wirtz wohl vorzeitig verlängern wird. Diese Nachricht würden die Fans vom FC Bayern München auch sehr gerne mit Jamal Musiala lesen. Doch ein neuer Vertrag lässt weiter auf sich warten.

Und das wird offenbar auch noch eine Weile so bleiben. Denn der Star des FC Bayern München selbst teilte nun mit, dass sich die Anhänger des deutschen Rekordmeisters noch etwas gedulden müssen.

FC Bayern München: Noch kein neuer Musiala-Vertrag in Sicht

Innerhalb des Vereins dürfte seine Vertragsverlängerung oberste Priorität genießen. Musiala soll langfristig an der Säbener Straße bleiben und in der Zukunft das Gesicht des Vereins werden. Sportchef Max Eberl hat zuletzt bereits betont, dass die Gespräche durchaus positiv verlaufen.

Bis es tatsächlich so weit ist, dürften jedoch noch ein paar Wochen ins Land gehen, wie Musiala selbst erklärte. „Es gibt leider noch kein Weihnachtsgeschenk, das ich den Fans machen kann. So schnell wird es keine News geben“, sagte der deutsche Nationalspieler gegenüber der „Sport Bild“.

Und doch hat er auch gute Nachrichten für die FCB-Fans. „Ich möchte gerne beim FC Bayern eine Ära prägen. Wenn ich meinen Vertrag beim FC Bayern verlängere, ist dies mein Anspruch und Ziel. Aber ich weiß auch, das muss man sich erarbeiten: mit Siegen, mit Titeln und großen Pokalen. Dann bekommt man so ein Standing: Das will ich mir gerne beim FC Bayern erarbeiten“, machte er den Fans Hoffnung, dass sie ihn noch lange in der Allianz-Arena spielen sehen werden.

Musiala mit doppeltem Treuebekenntnis

Dass Musiala sich beim FCB und in München wohlfühlt, ist kein Geheimnis. Und doch betont er es einmal mehr. „Das Standing in der Welt ist enorm, jeder hat großen Respekt vor dem FC Bayern. Ich bin seit fünfeinhalb Jahren in München, das ist meine Heimat, wir sind happy. Würde es mir nicht gefallen in München, dann wäre ich ja gar nicht erst so lange hiergeblieben“, so der Bayern-Star.

„Heimat ist da, wo meine Familie ist. Ich habe in München viele Freunde, auch außerhalb des Fußballs, mit denen ich Spaß haben kann, wir chillen gerne gemeinsam“, erklärte der 21-Jährige, der 2019 aus der Jugend des FC Chelsea in die bayrische Hauptstadt gewechselt war.