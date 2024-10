FC Bayern München: Anzeichen verdichten sich! Doppelter Musiala-Hammer?

Gegen den VfB Stuttgart musste der FC Bayern München auf seinen Superstar verzichten. Mit Hüftproblemen fiel Jamal Musiala erneut aus. Beim Rekordmeister hofft man aber nun, dass er in der Champions League wieder spielen kann – und es sieht offenbar gut aus.

Das ist aber noch nicht alles: Offensichtlich macht der FC Bayern München bei Jamal Musiala auch in Sachen neuer Vertrag einige Fortschritte. Schon bald könnte das Mega-Talent sein neues Arbeitspapier unterschreiben.

FC Bayern München: Musiala-Einsatz gegen Barcelona?

Das Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart hat er verpasst, das Topspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona könnte er wieder bestreiten. Nach Informationen von Sky-Reporter Florian Plettenberg arbeitet Musiala hart an seinem Comeback und „kann es kaum erwarten, am Mittwoch in Barcelona zu spielen.“

+++ Torwart-Hammer beim FC Bayern München? Plötzlich fällt DIESER Name +++

Eigentlich hatte man schon gegen Stuttgart mit seinem Comeback gerechnet, es reichte aber nicht. Zum Kracher in der Champions League scheint der 21-Jährige nun rechtzeitig fit zu werden. Nach der Niederlage gegen Aston Villa steht Bayern dort gegen Barcelona auch schon leicht unter Zugzwang.

+++ FC Bayern München: Bittere Befürchtung wird wahr – heftiger Schlag für FCB-Youngster +++

Neuer Vertrag für Musiala

Von Musiala gibt es aber auch noch weitere positive Nachrichten. Wie Sky ebenfalls berichtet, gibt es starke Anzeichen, dass der Offensivspieler seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert. Demnach soll er ein Arbeitspapier bis 2029 oder 2030 erhalten.

Das könnte dich auch interessieren:

Sowohl der Spieler und sein Berater als auch der Verein sollen optimistisch sein, dass der Mega-Deal bald über die Bühne geht. Beim Rekordmeister hatte man zuletzt immer wieder betont, dass eine Vertragsverlängerung von Musiala oberste Priorität hat.