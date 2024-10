FC Bayern München: Bittere Befürchtung wird wahr – heftiger Schlag für FCB-Youngster

Der FC Bayern München feiert in Gala-Vorstellung gegen den VfB Stuttgart und setzt durch eine starke zweite Hälfte ein dickes Ausrufezeichen. Mann des Abends war einmal mehr Star-Stürmer Harry Kane, der den VfB mit drei Toren nahezu im Alleingang besiegte.

Allerdings gab es für den FC Bayern München auch eine ganz schlechte Nachricht an diesem Abend. Youngster Aleksandar Pavlovic, der früh ausgewechselt werden musste, hat sich eine schwere Verletzung zugezogen.

FC Bayern München: Pavlovic erleidet Schlüsselbruch

Ist das bitter! Pavlovic, der in den vergangenen Wochen nicht nur zum Kreise der Nationalmannschaft gehörte, sondern auch beim FCB gesetzt war, wird vorerst fehlen. Wie der Rekordmeister noch am Abend bestätigte, hat der 21-Jährige einen Schlüsselbeinbruch erlitten.

Damit wird der Mittelfeldspieler den Münchenern eine lange Zeit fehlen. Laut „Bild“ soll der Klub von einer Ausfallzeit von bis zu drei Monaten ausgehen – die Hinrunde scheint für Pavlovic also vorzeitig beendet zu sein.

„Er ist grade in der Untersuchung. Es sieht nach einem Schlüsselbeinbruch aus, was etwas länger dauern wird. Wir haben immer gesagt, dass wir einen tiefen Kader brauchen. Es ist für Aleks wirklich, wirklich dramatisch“, erklärte Sportchef Eberl direkt nach dem Spiel. Wenig später hatte der FCB dann Gewissheit.

Neue Chance für Goretzka?

Pavlovic war nach einem Luftzweikampf böse auf die Schultern gefallen und musste in der Folge schon nach fünf Minuten vom Platz. Für ihn kam Bayern-Neuzugang Joao Palhinha ins Spiel, der nun auch in den kommenden Wochen an der Seite von Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld spielen dürfte.

Die Verletzung von Pavlovic dürfte jedoch auch einen Einfluss auf die Einsatzzeit von Leon Goretzka haben. Der 29-Jährige spielte zuletzt fast gar keine Rolle mehr und sammelte in dieser Saison bisher magere 22 Spielminuten bei vier Einsätzen. Das könnte sich nun ändern.