FC Bayern München: Irrer Müller-Bericht! Bosse planen Hammer-Deal

Er bestimmt beim FC Bayern München aktuell die Schlagzeilen: Thomas Müller. Und das vermutlich ungewollt. Denn die Klub-Legende steht Medienberichten zufolge vor dem Aus und wird in der kommenden Spielzeit wohl nicht mehr für den Rekordmeister auflaufen.

So ganz verabschieden will der FC Bayern München den Weltmeister von 2014 aber nicht. Die Bosse planen nämlich einen Mega-Deal und wollen Müller bei einem anderen Verein unterbringen.

FC Bayern München: Müller vor FCB-Aus und Mega-Wechsel!

Der FC Bayern München bietet Klub-Legende Thomas Müller für die kommende Saison laut übereinstimmender Medienberichte keinen neuen Vertrag an. In der deutschen Fußballwelt sorgte das für einen Knall! Der 36-Jährige wird also aller Voraussicht nach nicht mehr für den FCB auflaufen.

Allerdings wird Müller den Spitzenklub nicht ganz verlassen. Die Münchener Bosse wollen ihn stattdessen zu einem Partnerklub schicken. Genauer gesagt handelt es sich dabei um den Los Angeles FC, wie die „Sport Bild“ berichtet. Interessen gibt es zwar von Cincinnati und San Diego, dem FCB schwebt aber ein Transfer nach Los Angeles vor. Mit dem Klub kooperieren die Münchener nämlich seit einiger Zeit.

Die FCB-Bosse wollen nämlich, dass der LAFC Thomas Müller ein Angebot macht und ihn zur Fortsetzung der Karriere überzeugt. Dort soll er dann nicht nur als Spieler fungieren, sondern auch eine Aufgabe vom Rekordmeister bekommen.

Spieler und Botschafter

Müller soll nämlich als Botschafter für den FC Bayern München auftreten. Ein Wechsel der Klub-Legende zum LAFC würde diese Partnerschaft der beiden Mannschaften symbolisch wie sportlich aufwerten – nicht zuletzt, weil der Klub in Kalifornien eine enorme mediale Strahlkraft besitzt.

Während um seine Person aktuell viel Aufregung herrscht, hat sich Müller noch gar nicht dazu geäußert. Bis eine Entscheidung wohl gefallen ist, wird es nicht mehr lange dauern. Schließlich läuft sein Vertrag in rund zwei Monaten zum Saisonende aus.