FC Bayern München: Geht da was mit Mo Salah? Einmalige Chance auf Mega-Coup

Beim FC Bayern München bahnen sich zwei große Abgänge an. Mit Leroy Sané und Kingsley Coman könnten gleich zwei Flügel-Stars im Sommer gehen. Wie passend, dass zeitgleich wohl ein Megastar auf den Transfermarkt kommt – ablösefrei!

Mohamed Salah hat endgültig seinen Abschied aus Liverpool verkündet. Nun dürfte die große Jagd auf den Ägypter beginnen. Mischt auch der FC Bayern München mit? Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein.

FC Bayern München: Angriff auf Mo Salah?

„Es ist mein letztes Jahr bei diesem Klub.“ Mit diesen Worten hat Mohamed Salah jetzt allen Spekulationen ein Ende gesetzt. Schon länger war über seinen Abgang aus Liverpool spekuliert worden, nun scheint er endgültig festzustehen. Damit steht auch fest: Einer der besten Stürmer der Welt ist im Sommer ablösefrei zu haben.

Das Gerangel dürfte groß sein. Schaltet sich auch der FC Bayern ein? Aller Voraussicht nach braucht der Rekordmeister im Sommer mindestens einen neuen Flügelstürmer. Bei Leroy Sané stehen die Zeichen auf Trennung und auch Kingsley Coman denkt über einen Wechsel nach. Warum also für die Nachfolge nicht gleich ganz oben ins Regal greifen?

FCB braucht wohl Flügel-Verstärkung

Mit 32 Jahren ist Salah noch voll im Saft – das beweist der Rechtsaußen in England Woche für Woche. Beim Tabellenführer der Premier League steht er derzeit bei irren 21 Toren und 17 Vorlagen in den 27 Pflichtspielen dieser Saison. Auch in seinen gesamten 376 Spielen für die „Reds“ kommt er auf einen Schnitt von fast einer Torbeteiligung pro Spiel.

Ablösefrei heißt nicht gleich günstig – das weiß jeder Fußballfan. Mo Salah wird auf ein fürstliches Gehalt bestehen, die ausbleibende Transfersumme wird zudem mit einem satten Handgeld für Spieler und Berater einhergehen. Dennoch wird der Ägypter ein Schnäppchen – gemessen an dem, was er auf dem Platz zeigen kann. Ganz abgesehen von dem Star-Faktor, der dem FC Bayern München viel Aufmerksamkeit und weitere Einnahmen bescheren würde.