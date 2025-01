FC Bayern München: Juwel-Wende! Jetzt kommt doch alles anders

Der FC Bayern München hat so manches Top-Talent in den eigenen Reihen – ob in der Jugend oder schon bei den Profis. Bei vielen Youngsters geht der deutsche Rekordmeister den gleichen Weg: Ein Leihgeschäft soll bei der Entwicklung helfen.

Erst am Freitag (03. Januar) ist der Linksverteidiger Frans Krätzig an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen worden, nachdem seine Leihe beim VfB Stuttgart vorzeitig beendet worden ist. Ein Talent soll jedoch weiterhin beim FC Bayern München bleiben.

FC Bayern München: Tel bleibt wohl doch in München

Lange Zeit sah es so aus, als würde der FCB Sturm-Talent Mathys Tel in diesem Winter (vorerst) den Verein wechseln. Unter Trainer Vincent Kompany spielt Tel nicht die größte Rolle – die Konkurrenz in der Offensive ist schlichtweg zu groß. Daher sollte Tel verliehen werden.

Doch nun sollen die FCB-Bosse den Plan geändert haben. Laut „Sky“ haben Max Eberl und Christoph Freund haben entschieden, dass Tel bleibt. Der 19-Jährige hatte sich in seinem Winter-Urlaub ebenfalls dazu entschlossen, den deutschen Rekordmeister nicht zu verlassen, um bei einem anderen Verein mehr Spielzeit zu bekommen.

++ FC Bayern München: Mega-Schnäppchen für FCB? Top-Star auf dem Radar ++

Am Franzosen waren laut „Sky“ unter anderem Werder Bremen, der VfB Stuttgart und der FC Augsburg interessiert. Aus der Premier League soll es ebenfalls Anfragen gegeben haben – unter anderem von Nottingham Forest. Allen interessierten Vereinen ist bereits mitgeteilt worden, dass eine Leihe von Tel nicht zu Stande kommen wird.

Mehr Einsatzzeit in der Rückrunde?

In der laufenden Saison absolvierte Tel bislang 434 Pflichtspielminuten. Dabei gelang ihm bislang lediglich ein Treffer. Sowohl der FCB als auch Tel selbst können damit nicht zufrieden sein. In der Rückrunde wird er mehr spielen wollen – kann Kompany ihm diesen Wunsch erfüllen?

Weitere News:

Fakt ist: Mit Michael Olise, Leroy Sane, Serge Gnabry und Kingsley Coman hat er enorme Konkurrenz auf den offensiven Außenbahnen. Dazu kommen noch Jamal Musiala und Harry Kane, die ohnehin gesetzt sind. Mit Thomas Müller ist dahinter noch eine echte FCB-Legende. Gegen diese Jungs wird er sich durchsetzen müssen. Allerdings zeigt der Schritt auch, dass das Vertrauen in Tel weiterhin groß ist.