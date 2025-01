Bayern München macht es offiziell! Nächster Abgang besiegelt

Das neue Jahr startet für Bayern München gleich mal mit einer Reihe von Abgängen. Nachdem der deutsche Rekordmeister kurz nach Neujahr bereits die Leihe von Frans Krätzig zum VfB Stuttgart abbrach und ein neues Leihgeschäft zum 1. FC Heidenheim vereinbart hatte, folgt nun der nächste Deal.

Mit Nestory hat Bayern München ein echtes Top-Talent in den eigenen Reihen. Der australische Youngster macht schon in jungen Jahren in seiner Heimat auf sich aufmerksam. Nach einem halben Jahr in München geht es per Leihe jetzt vorerst weiter.

Bayern München: Irankunda wechselt per Leihbasis in die Schweiz

Acht Torbeteiligungen in 15 Regionalliga-Partien, dazu drei Einsätze in der Youth League – das war den FCB-Bossen offenbar zu wenig. Bayern wollte dem 18-Jährigen Spielpraxis auf einem höheren Niveau geben. Nun ist eine Lösung gefunden worden.

Wie die Münchener am Samstag (4. Januar) bekannt gegeben haben, wird Irankunda für die Rückrunde an die Grasshoppers aus Zürich ausgeliehen. Es handelt sich um eine reine Leihe ohne Kaufoption.

„Nestory hat sich nach seinem Wechsel von Australien nach Europa sehr gut integriert und bei unseren Amateuren immer wieder sein großes Talent gezeigt. Wir sind überzeugt, dass er in Zürich in der höchsten Schweizer Spielklasse die nächsten sportlichen Schritte machen wird“, erklärt Campus-Boss Jochen Sauer.

Irankunda äußerte Unzufriedenheit

Dass der Australier vorerst verliehen wird, dürfte auch an seinen eigenen Ambitionen liegen. „Natürlich will man spielen, man will auf einem Top-Niveau spielen, in der ersten Liga – und auch bei einem guten Verein. Ich habe mit dem Klub und auch mit den Trainern über eine Leihe gesprochen, weil ich glaube, dass das besser für mich ist“, erklärte der Youngster kürzlich gegenüber „Paramount+“.

Dieser Schritt ist nun passiert. In den kommenden sechs Monaten soll er sich also auf höchstem Niveau präsentieren, um dann im kommenden Sommer möglicherweise schon für die FCB-Profis infrage zu kommen. Vincent Kompany und Co. werden seine Zeit in Zürich jedenfalls genauestens beobachten.