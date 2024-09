FC Bayern München: Mega-Zoff! Eberl bleibt knallhart

Beim FC Bayern München hätte der Saisonstart nicht besser laufen können. Mit drei Siegen aus drei Spielen ist der Rekordmeister der einzige Klub mit voller Punktausbeute. Und trotzdem brodelt es schon wieder beim FCB.

++ Musiala-Beben? Konkurrenz reibt sich schon die Hände ++

Eine viel diskutierte Personalie: Leon Goretzka. Einst Stammspieler und Anführer beim FC Bayern München, hat man derzeit gar keinen Gebrauch mehr für ihn. Gegen Kiel stand er zum wiederholten Male nicht im Kader. Eine klare Ansage vom Boss gibt es noch dazu.

FC Bayern München: Goretzka wieder außen vor

Es ist bereits das zweite Mal, dass Goretzka von Neu-Trainer Vincent Kompany nicht in den Kader berufen wird. Bereits im Pokal hatte der Belgier auf den Mittelfeldspieler verzichtet. Auch die Reise in den hohen Norden trat Goretzka überraschend nicht an.

++ Bayern München: Kurz nach dem Kantersieg gegen Kiel steht es fest ++

Es ist wahrlich kein Geheimnis, dass der Mittelfeldspieler aktuell nicht den leichtesten Stand hat. Mit Neuzugang Joao Palhinha, Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich und Konrad Laimer gibt es zahlreiche Konkurrenten beim FC Bayern München.

Eberl mit klarer Ansage

Dass exakt diese Situation auf ihn warten würde, wusste Goretzka offenbar. So jedenfalls erklärte es Bayern-Vorstand Max Eberl. „Wir haben von Anfang an sehr klar kommuniziert. Leon wusste, dass wir auf Pavlovic setzen, mit Palhinha einen Transfer machen werden und Kimmich wieder mehr in der Mitte spielen wird.“

Dennoch habe man dem Spieler auch klargemacht, dass er weiterhin als „vollwertig“ behandelt werde, sollte er sich trotz allem zu einem Verbleib entscheiden. So kam es am Ende auch. Dennoch unterstreicht Eberl: „Auch wenn er momentan sauer ist, das ist aber verständlich. Das gehört zum Fußball dazu.“

FC Bayern München: Kompany offen für alles

Komplett raus ist Goretzka damit allerdings nicht. Das sagt auch sein Trainer. „Wenn es nicht Leon ist, ist es jemand anders. Ich habe 21 Spieler. Lasst uns Ende der Woche schauen“, so Kompany.

Mehr von uns liest du hier:

Fakt ist jedoch: Für Goretzka wird es nicht einfacher beim FC Bayern München. In der Hierarchie muss er sich gerade ganz hinten anstellen. Das untermauern die Ansagen der Vorgesetzten noch einmal.