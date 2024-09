FC Bayern München: Kurz nach dem Kantersieg gegen Kiel steht es fest

Der FC Bayern München hat am Samstagabend (14. September) für klare Verhältnisse gesorgt. Den Aufsteiger Holstein Kiel verwies der Rekordmeister mal kurz in die Schranken und fertigte die „Störche“ mit 6:1 ab.

Der Kantersieg des FC Bayern München sorgte allerdings nicht nur bei den Fans für Jubel. Auch der übertragende Sender Sky konnte sich freuen. Das Topspiel am Samstagabend sorgte bei dem Pay-TV-Sender für starke Quoten.

FC Bayern München sorgt für gute Einschalt-Quoten

Gerade einmal 14 Sekunden dauerte es, bis der Ball zum ersten Mal im Netz zappelte. Harry Kane traf zur frühen Führung für die Bayern. Schon nach 13 Minuten stand es dann sogar 3:0. Erneut Kane und ein Eigentor von Nicolai Remberg sorgten für die Tore.

Ein bestens aufgelegter Kane erzielte kurz vor der Pause dann sogar das 4:0. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Bayern etwas ruhiger angehen. Michael Olise traf in der 65. Minute zum 5:0. In der 82. Minute gelang Armin Giogvic der Ehrentreffer, ehe Kane in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt den alten Vorsprung wiederherstellte.

Obwohl die Partie so früh entschieden war, sorgte das Topspiel bei Sky für gute Quoten. Rund 950.000 Menschen schalteten beim 6:1-Sieg der Bayern im Schnitt ein. Das bedeutete einen Marktanteil von 9,3 Prozent beim jüngeren Publikum.

Guter Tag für Sky

Aber auch schon der Bundesliga-Nachmittag lief für Sky sehr ordentlich. Insgesamt sahen 1,2 Millionen zu, 400.000 gehörten zur werberelevante Zielgruppe. Damit kam Sky am Nachmittag auf einen Marktanteil von 18,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Sonntagsspiele in der Bundesliga laufen bei DAZN. Der FC St. Pauli ist zu Gast beim FC Augsburg, Mainz 05 empfängt Werder Bremen.