FC Bayern München verkündet Rückkehr – pünktlich zur Klub-WM!

Die Bundesliga ist vorbei, doch auf die Profis des FC Bayern München wartet nur eine kurze Verschnaufpause. Schon in wenigen Wochen startet die Vorbereitung auf die Klub-WM. Bis das Turnier startet, könnte sich der Kader noch ziemlich verändern.

Denn den Vereinen ist es erlaubt, schon Anfang Juni neue Spieler zu registrieren, damit diese am Turnier teilnehmen können. Das betrifft aber nicht nur neue Profis, sondern beispielsweise auch Leihgaben. Eine solche holt der FC Bayern München jetzt verfrüht zurück.

FC Bayern München: Juwel kommt zurück

Junge Spieler an andere Vereine auszuleihen, um ihnen Spielpraxis zu geben, hat sich für den Rekordmeister in jüngster Vergangenheit schon bezahlt gemacht. Man denke nur an Josip Stanisic, der in Leverkusen Stammspieler war und gar als Meister zurück in den Süden der Republik kehrte.

+++ Florian Wirtz: Transfer-Knall! Bayer lässt die Bombe platzen +++

Dass Maurice Krattenmacher in Ulm so einen steilen Weg nicht gehen konnte, war natürlich klar. Dennoch war es für das Talent des FC Bayern München (hier mehr zum Verein lesen) enorm wichtig, Spielzeit auf Profi-Level zu sammeln. Und wie der Verein jetzt mitteilte, kehrt Krattenmacher schon am 1. Juni zum Rekordmeister zurück und wird auch mit zur Klub-WM in die USA reisen!

Gute Zahlen von Krattenmacher

Im vergangenen Sommer war er erst von der SpVgg Unterhaching nach München gewechselt. Kurz darauf verlieh ihn der Rekordmeister dann auch schon für eine Saison nach Ulm, wo seine Zeit jetzt einen Monat eher endet als zunächst vereinbart.

Krattenmacher kann beim Zweitliga-Absteiger auf insgesamt 33 Einsätze zurückblicken, bei denen der Offensivmann auf drei Tore und acht Vorlagen kommt. „Maurice Krattenmacher hat sich beim SSV Ulm wie erhofft sehr gut weiterentwickelt. Jetzt holen wir ihn zurück, um ihn bei der Klub-WM ein Stück näher an unser Profiteam heranzuführen“, kommentierte Sportdirektor Christoph Freund die Personalie.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

„Maurice soll in den USA erstmals Erfahrungen über einen längeren Zeitraum in unserer ersten Mannschaft sammeln, danach werden wir mit ihm gemeinsam besprechen, wie seine nächsten Schritte aussehen können“, so Freund. Gut möglich also, dass Krattenmachers Rückkehr zum FC Bayern München für die Klub-WM nur vorübergehend ist.