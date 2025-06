FC Bayern München: Transfer-Coup offiziell! Schlechte Nachrichten für die Klub-WM?

In gut zwei Wochen startet für den FC Bayern München die Klub-WM in den USA. Für den deutschen Rekordmeister geht es bei dem sportlich wohl eher wenig bedeutsamen Turnier um viel, schließlich wartet auf die Teilnehmer eine Menge Preisgeld.

Der FCB dürfte also mit der vollen Kapelle antreten, um einen tiefen Turnierlauf zu starten. Bekommt das Star-Ensemble des FC Bayern München nun noch einmal prominente Verstärkung? Der Transfer dieses DFB-Stars ist endlich fix.

FC Bayern München: Tah unterschreibt langfristig

Lange hatte es sich angedeutet, nun ist es offiziell: Nationalspieler Jonathan Tah wechselt nach München und unterschreibt in der bayerischen Landeshauptstadt einen Vierjahresvertrag bis 2029. Der frühere Leverkusener wird beim FCB mit der Trikotnummer vier auflaufen.

Sportvorstand Max Eberl zeigte sich hoch erfreut über den Transfer-Coup: „Es ist kein Geheimnis, dass wir Jonathan Tah schon lange auf dem Radar haben. Wir schätzen seine Klasse: Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt. Jonathan hatte viele Angebote vorliegen, aber er hat sich für den FC Bayern entschieden. Das freut uns sehr.“ Der Neuzugang selbst ließ direkt verlauten, mit seinem neuen Klub „viele Titel“ gewinnen zu wollen.

Fährt Tah mit zur Klub-WM?

Entgegen früherer Berichte, Tah könne für eine Mini-Ablöse aus Leverkusen kommen, um sicher bei der Klub-WM dabei zu sein, ließ der FC Bayern München verlauten, keine Ablösesumme für den DFB-Star bezahlt zu haben. Muss Tah also zuhause bleiben? Sicher ist das nicht, schließlich machte der Verein in Zuge der Präsentation seines Neuzugangs keine Angaben zu diesen Fragen. Grund zum Optimismus macht diese Verpflichtung in dieser Causa allerdings nicht.

Beim FCB wird Tah derweil das gesetzte Innenverteidiger-Duo um Dayot Upamecano und Min-jae Kim ergänzen. Beide hatten in der Vergangenheit immer wieder mit Wehwehchen zu kämpfen. Da kommt die Ankunft von Tah gerade recht.