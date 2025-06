FC Bayern München: Star-Rückkehr steht kurz bevor! Jetzt stellen sich alle nur eine Frage

Beim FC Bayern München befindet man sich nach Abschluss der aktuellen Saison mitten in den Kaderplanungen für das kommende Jahr. Nach einer Saison, in der man „nur“ die Bundesliga gewann und in den anderen Wettbewerben leer ausging, heißt es für die Münchener wieder angreifen.

Sicher ist, dass im nächsten Jahr Vereinsikone Thomas Müller nicht mehr dabei sein wird. Was mit Leroy Sane wiederum passiert, ist noch nicht klar. Außerdem fragen sich viele Bayern-Fans: Was wird eigentlich aus Leihrückkehrer Paul Wanner?

FC Bayern München: Was passiert mit Wanner?

Das Juwel kehrt nach zwei erfolgreichen Leihen zurück nach München. In der Saison 2023/24 zeigte er zunächst beim Zweitliga-Überraschungsteam SV Elversberg sein Potenzial. Mit sechs Toren und drei Vorlagen in 28 Spielen sorgte er für Aufsehen. Danach folgte der nächste Schritt: Eine Leihe zum Bundesliga- und Conference-League-Teilnehmer FC Heidenheim. Dort überzeugte Wanner mit sechs Toren und vier Vorlagen in 41 Pflichtspielen. Nun steht die Frage im Raum: Kommt Wanner zurück zum FC Bayern oder folgt die nächste Leihe?

Laut der „Sport Bild“ könnten größere Aufgaben auf den jungen Mittelfeldspieler warten. Eine Leihe zu einem Europa-League-Teilnehmer wie dem VfB Stuttgart oder sogar einem Champions-League-Team wie Eintracht Frankfurt wäre denkbar. Beide Optionen bieten Wanner die Möglichkeit, sich weiterhin auf höchstem Niveau zu entwickeln.

Bleibt Wanner eine Option für den FC Bayern München?

Aber wieso bleibt Wanner nicht in Machen? Nach der Absage von Florian Wirtz sucht man auf Hochtouren nach einer alternativen Lösung – könnte diese nicht Wanner sein? Wanners Stammposition im offensiven Mittelfeld ist aktuell von Jamal Musiala besetzt, der gesetzt ist. Doch mit dem Abgang von Thomas Müller fehlt den Münchenern eine kreative Alternative für Musiala. Wanner könnte diese Lücke füllen. Eine schrittweise Integration in die Spieltagself könnte dem 19-Jährigen die nötige Spielpraxis verschaffen und ihn langfristig zu einer festen Größe im Kader formen.

Eines ist klar: Wanner muss spielen, um sich weiterzuentwickeln. Sollten die Verantwortlichen des FC Bayern München feststellen, dass für ihn keine ausreichenden Einsatzzeiten möglich sind, ist eine weitere Leihe die beste Lösung. Wanners Zukunft ist eine spannende Frage in den aktuellen Kaderplanungen des Rekordmeisters.