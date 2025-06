FC Bayern München: Jetzt also doch! Mega-News für Klub-WM

Die Saison ist beendet, jetzt steht die Klub-WM für den FC Bayern München an. Im Kader stehen dabei auch zwei Neuzugänge. Zum einen konnten die Bosse sich mit Bayer Leverkusen einigen, dass Jonathan Tah schon früher mitspielen darf.

Aber das ist nicht die einzige gute Nachricht: Lange musste der FC Bayern München zittern, jetzt herrscht Gewissheit. Auch der zweite Neuzugang kann an der Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen.

FC Bayern München erreicht Einigung

Der FC Bayern München kann bei der Klub-WM nicht nur Jonathan Tah einsetzen, sondern auch Tom Bischof. Das verkündete der Rekordmeister pünktlich zum Beginn des neuen FIFA-Turniers.

Auch interessant: Cristiano Ronaldo lässt nach Nations-League-Sieg die Bombe platzen!

Wie der FCB bekanntgab, konnte man sich mit allen Parteien auf eine Lösung einigen, so dass „die Verträge der beiden Nationalspieler bereits zum Turnier greifen.“ Über die genauen Ablösemodalitäten machte der Verein keine Angaben.

„Wir freuen uns, dass wir uns mit Leverkusen und Hoffenheim einigen konnten und Jonathan sowie Tom nun zu unserem Kader gehören. Beide werden unsere Möglichkeiten bei der Klub-WM erweitern. Wir alle sind sehr gespannt auf dieses neue Turnier in den USA, bei dem wir um den Titel ein Wort mitreden wollen“, so Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern.

Mit Tah und Bischof bei der Klub-WM

Obwohl Jonathan Tah sich ablösefrei anschließt, musste er noch aus dem Vertrag rausgekauft werden, der bis zum 30. Juni läuft. Gleiches gilt auch für Bischof. Es bahnte sich eine Zitterpartie beim FC Bayern München an. Die Sorge war groß, dass die Klub-WM ohne die beiden Neuzugänge stattfinden wird – zumindest ein Großteil des Turniers. Am 14. Juni geht es los. Das Finale ist am 13. Juli.

Mehr Nachrichten für dich:

In der Gruppe C treffen die Münchener zunächst am 15. Juni in Cincinnati auf den neuseeländischen Meister Auckland City, danach auf die Boca Juniors Buenos Aires aus Argentinien (19. Juni in Miami) sowie zum Abschluss auf den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon (24. Juni/Charlotte).