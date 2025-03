FC Bayern München in Schockstarre: Super-GAU eingetreten!

Eigentlich hatte der FC Bayern München im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen allen Grund zur Freude. Doch dann folgte der große Schock für den FCB.

In der Partie gegen den derzeit größten Rivalen waren die Münchner von Beginn an das dominante Team. Im Gegensatz zu einigen Duellen in den vergangenen Jahren zeigte der Rekordmeister gegen die Werkself eine starke Leistung. Die Folge: Durch Treffer von Harry Kane (9. Minute) und Jamal Musiala (54.) ging der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen verdient 2:0 in Führung.

FC Bayern München: Sorge um Manuel Neuer

Doch unmittelbar nach dem Tor zum 2:0 verging den Gastgebern sofort die Feierlaune. Denn Manuel Neuer zeigte an, dass es für ihn nicht weitergehen kann. Die Nummer 1 des FC Bayern München verletzte sich am rechten Bein. Nach kurzer Behandlung wurde schnell klar: Neuer muss ausgewechselt werden.

Und so kam Jonas Urbig zu seinem Pflichtspiel-Debüt beim FCB. Dass die Bayern den 21-Jährigen schon jetzt ins kalte Wasser werfen müssen, kommt einem Super-GAU gleich. Eigentlich wollten sie das Torwart-Juwel in Ruhe an den Job im Bayern-Tor heranführen. Nun bleibt dem FC Bayern München keine andere Wahl, als den Youngster in dieser wichtigen Phase der Saison aufzustellen.

Jonas Urbig im FCB-Tor

Wie lange Manuel Neuer ausfällt, war am Abend des Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen noch nicht absehbar. Fest steht nur: Solange er verletzt ist, wird Jonas Urbig ihn vertreten.

Erst Ende Januar hatte der FC Bayern München den 21-jährigen Keeper für 7 Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichtet. Dass er nun schon zu seinem Debüt bei den Münchnern kommen würde, hätte niemand gedacht.

FC Bayern zerlegt Leverkusen

Am Ende konnten die Bayern das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen sogar 3:0 gewinnen. Harry Kane (75.) erhöhte per Foulelfmeter zum Endstand.

Besonders bitter für die Leverkusener: Nordi Mukiele (62.) sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot und wird der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso im Rückspiel am kommenden Dienstag (11. März) fehlen.