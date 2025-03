Bayern – Leverkusen: Schockmoment! Plötzlich herrscht eine gespenstige Stille

Auf dieses Spiel haben viele deutsche Fußballfans seit der Auslosung gewartet! Bayer – Leverkusen hat viele Fans vor die Fernseher gezogen. Schon vor Anpfiff galt es als Giganten-Duell der deutschen Fußballriesen.

Mitten im Spiel ist der ganze sportliche Rahmen jedoch in den Hintergrund gerückt. Denn zu Beginn der zweiten Halbzeit der Partie Bayern – Leverkusen wurde es plötzlich ganz still in der Allianz-Arena. Der Grund war ernst.

Bayern – Leverkusen: Notarzteinsatz inmitten der Heimfans

Das Spiel zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem amtierenden Meister war auch ein Duell der Fans. Von Beginn an brannte die Allianz-Arena, doch kurz nach Wiederbeginn herrscht plötzlich eine gespenstige Stille. Es kam zu einem Notfalleinsatz auf der Nordtribüne.

Schon als beide Teams aus den Katakomben der Arena kamen, wurde der Fan behandelt. Mehrere Minuten waren die Sanitäter im Block, behandelten den Betroffen. So war es im weiten Rund über mehrere Minuten komplett still.

Letztlich konnte der Fan abtransportiert werden. Wie es dem Fan derzeit geht, ist ungewiss. Bleibt nur zu hoffen, dass es dem Behandelten den Umständen entsprechen gut geht. In solchen Moment rückt der Sport – so groß das Spiel auch sein mag – in den Hintergrund.

Fans zeigen sich solidarisch

Sowohl im Stadion als auch im Netz zeigten die Fans direkt ihr Mitgefühl. Während der Fans abtransportiert worden ist, klatschen die Zuschauer in der Allianz-Arena. Auch auf Instagram und X wünschten die Fans rasche Genesung. „Gefühlt kommt das in letzter Zeit so häufig vor, das ist einfach erschreckend“ schrieb ein Fan auf „X“.

Weitere News:

Erst im November gab es einen Notfalleinsatz in der Münchener Allianz-Arena. Beim Spiel der Bayern gegen Benfica Lissabon (1:0) musste ein Fan gar reanimiert werden. Tragischerweise verstarb dieser auf dem Weg ins Krankenhaus.