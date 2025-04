FC Bayern München: Hiobsbotschaft für Kompany – endet die Saison im Desaster?

Schockstarre beim Rekordmeister! Beim FC Bayern München läuft es aktuell nicht so, wie es eigentlich sollte. Gegen den FC St. Pauli fuhr man zwar einen Heimsieg ein – doch nicht ohne am Ende wieder zu wackeln und einen Spieler zu verlieren.

In der Schlussphase humpelte Hiroki Ito vom Feld. Die Sorgenfalten beim FC Bayern München werden immer größer. Am Tag nach der Partie gibt der Verein nun die niederschmetternde Diagnose bekannt.

FC Bayern München: Monatelanger Ausfall

Ito, erst Anfang der Saison für viel Geld aus Stuttgart gekommen, fehlt dem FCB vermutlich monatelang. Eine Untersuchung der medizinischen Abteilung habe einen Mittelfußbruch im rechten Fuß ans Licht gebracht, erklärte der Verein auf seiner Website. Der Japaner steht Trainer Vincent Kompany damit „für längere Zeit nicht zur Verfügung“.

Besonders bitter: Mit der gleichen Verletzung hatte Ito schon von Juli 2024 bis Januar 2025 gefehlt und sich seither in die Mannschaft gekämpft. Jetzt also der nächste schmerzhafte Ausfall des Spielers des FC Bayern München.

„Die Nachricht von der erneut schweren Verletzung von Hiroki trifft uns alle sehr hart“, erklärte Sportvorstand der Bayern. Man könne angesichts der Vorgeschichte nur erahnen, was gerade in Ito vorgehe. Entsprechend versichert Eberl, dass Ito „von uns alle Unterstützung, die er braucht“ bekommen werde. „Kopf hoch, Hiroki – der FC Bayern ist an deiner Seite“, so Eberl.

Kompany gehen die Spieler aus

Der nächste Verletzungsschock dürfte auch bei Trainer Kompany Kopfschmerzen auslösen. Nach Alphonso Davies und Dayot Upamecano ist Ito das dritte Defensiv-Ass, welches ihm in kürzester Zeit wegbricht. Mit Blick auf die Saisonziele des Rekordmeisters ein herber Dämpfer.

In der Bundesliga steht man zwar gut da, doch geritzt ist die Meisterschaft noch lange nicht. Und in Sachen Doppelbelastung mit der Champions League erhöht jeder Ausfall die Chance, dass schon bald auch andere Spieler sich am Belastungslimit bewegen (müssen). Die Sorgen, dass die vielen Verletzungen das „Final Dahoam“ und am Ende vielleicht sogar die Meisterschaft kosten können, sind beim FC Bayern München größer denn je.