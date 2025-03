FC Bayern München: Wirtz sorgt für Aufregung – ist das ein Indiz für einen FCB-Hammer?

Was bringt die Zukunft für Florian Wirtz? Bleibt der Star noch eine Weile bei Bayer Leverkusen? Folgt ein Wechsel zum FC Bayern München? Oder zieht es den 21-Jährigen ins Ausland?

In den kommenden Wochen soll es eine Entscheidung geben, welches Trikot der deutsche Nationalspieler in der kommenden Saison trägt. Speziell der FC Bayern München wird dahingehend immer als heißer Kandidat gehandelt. Fakt ist: Florian Wirtz ist noch bis 2027 an Leverkusen gebunden. Und wer auch immer den Offensiv-Star haben will, wird äußerst tief in die Tasche greifen müssen.

Florian Wirtz zum FC Bayern München?

Ein Foto sorgte nun unter manchen Fans für kurzzeitige Schnappatmung. Florian Wirtz änderte zuletzt sein Instagram-Profilbild. Auf seinem neuen Profilbild ist der Superstar ausgerechnet in der Allianz Arena zu sehen. Dies deuten manche Fans als Indiz für einen Wechsel zum FC Bayern München.

In den sozialen Medien spekulierten viele Fans sofort eifrig, ob Wirtz durch sein neues Profilbild auf einen möglichen Wechsel anspielen wollte. Dabei wirken diese Spekulationen allerdings völlig an Haaren herbeigezogen. Offensichtlich wollte Wirtz lediglich ein Foto hochladen, das ihn beim jüngsten Champions-League-Gastspiel der Leverkusener in München zeigt.

+++ Auch interessant: Aus und vorbei? Entscheidung um Star des FC Bayern München wohl gefallen +++

Bayern bei Wirtz nicht in der Pole Position?

Ob Wirtz am Ende aber dennoch beim FC Bayern München landet? Fredi Bobic hat so seine Zweifel. „Nicht jeder Spieler geht mehr zum FC Bayern“, sagte der langjährige Bundesliga-Manager bei Sky: „Nicht jeder Spieler sagt: Ja und Amen, ich gehe dahin.“

Laut Bobic könnte es für die Bayern schwer werden, bei Top-Angeboten großer Vereine mitzuhalten. „Wenn du die Möglichkeit hast, zu Real Madrid oder zum FC Barcelona zu wechseln, dann gehst du auch da hin“, so Bobic: „Das Festgeldkonto ist ein bisschen geschrumpft. Das hat man selbst zugegeben. Also man muss sich schon ganz genau überlegen, ob man so viel Geld ausgibt.“

Wirtz hat aktuell zudem ganz andere Sorgen. Der Leverkusener laboriert an einer Innenbandverletzung, die ihn noch wochenlang außer Gefecht setzen wird.