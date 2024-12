FC Bayern München: Bundesliga-Hammer perfekt – FCB schaut in die Röhre

Seit Monaten schwirrt sein Name immer wieder rund um die Säbener Straße: Florian Wirtz gehört zu den absoluten Shootingstars des deutschen Fußballs. Gemeinsam mit FCB-Star Jamal Musiala verzaubert er die Nation in der Nationalmannschaft. Zuletzt wurde Wirtz immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gesetzt.

Denn Fakt ist: Einen solchen Ausnahmekicker aus dem eigenen Land würde der FC Bayern München gerne in den eigenen Reihen haben. Doch dieser Schritt scheint vorerst vom Tisch. Bayer Leverkusen hat einen echten Coup landen können.

FC Bayern München: Leverkusen verlängert mit Wirtz

Diese Nachricht ist ein echtes Beben für die Bundesliga. Laut „Kicker“ hat Bayer Leverkusen den Vertrag von Offensiv-Star tatsächlich verlängern können. Die Bosse des amtierenden deutschen Meisters hatten in den vergangenen Monaten immer wieder betont, dass das neue Arbeitspapier für Wirtz absolute Priorität habe.

Und doch haben viele nicht an eine Verlängerung geglaubt. Denn so mancher Top-Klub ist hinter dem 21-Jährigen hinterher – unter anderem die Bayern. Und doch bekennt sich der DFB-Star nun zu seinem Klub. Was ein Zeichen des Superstars!

Wie der „Kicker“ berichtet, habe Wirtz bis 2027 um ein Jahr verlängert. Der Deal soll bereits in trockenen Tüchern sein, doch eine offizielle Bestätigung des Bundesliga-Klubs steht noch aus.

Bayern-Wechsel kein Thema mehr?

Mit der Vertragsverlängerung steht vor allem eines fest: Auch in der Saison 2025/26 wird Wirtz für die Werkself spielen. Mit dem neuen Arbeitspapier würde sich mit Blick auf einen möglichen Wechsel des deutschen Nationalspielers so einiges ändern. Denn dann hätten die Bayer-Bosse auch im Sommer 2026 noch die Zügel in den Händen.

Weitere News:

Für den FC Bayern München rückt ein möglicher Transfer von Wirtz also in weite Ferne. Sollte der deutsche Rekordmeister den Leverkusen-Star noch im Sommer 2025 oder 2026 unter Vertrag nehmen wollen, müsste man richtig tief in die Tasche greifen. Die Verlängerung ist für die Münchener in doppelter Hinsicht eine bittere Klatsche: Wirtz bleibt bei der Konkurrenz und ein Transfer ist vorerst vom Tisch.