FC Bayern München: Entscheidung gefallen? Alle Blicke sind jetzt auf IHN gerichtet

Während es für den FC Bayern München in der Champions League bereits zwei Niederlagen setzte, läuft in der Bundesliga zu Saisonbeginn bislang alles nach Plan. Vor allem in der Offensive präsentiert man sich derzeit brandgefährlich.

In seinem ersten Jahr beim FC Bayern München hat Trainer Vincent Kompany im vordersten Drittel jedoch ein echtes Überangebot. Spielern wie Leroy Sane oder Mathys Tel bleibt oftmals nur ein Platz auf der Bank. Doch nun könnte ein FCB-Star seinen Abgang planen!

FC Bayern München: Müllers Pläne nach der Karriere enthüllt?

Thomas Müller spielt auch in dieser Spielzeit einmal mehr eine wichtige Rolle beim deutschen Rekordmeister. In Abwesenheit von Jamal Musiala schaffte es die FCB-Legende wieder in die Startelf, kam so auf eine Menge Spielzeit. Doch der Vertrag des 35-Jährigen läuft im nächsten Sommer aus, eine Verlängerung kam bislang nicht zustande. Nun sollen seine Pläne ans Licht gekommen sein.

Wie die „SPORT BILD“ berichtet, soll Müller einen ähnlichen Plan wie einst Franz Beckenbauer verfolgen. Demnach will der Weltmeister von 2014 nach seiner aktiven Karriere ins Fernsehen-Geschäft einsteigen und als TV-Experte und Werbegesicht fungieren. Aus beiden Branchen sollen den Bayern-Spieler bereits Anfragen erreicht haben.

Karriereende in den USA?

Vor seinem Karriereende könnte es Müller jedoch noch einmal aus Deutschland wegziehen. Denn der 131-fache deutsche Nationalspieler soll einem Wechsel in die USA nicht abgeneigt sein. Auch Beckenbauer schlug diesen Weg einst ein und beendete seine Fußballkarriere bei Cosmos New York. Ob es am Ende aber wirklich zu einem Wechsel in die MLS kommt, bleibt abzuwarten.

Seine Pläne für die Karriere nach der Karriere scheint Thomas Müller jedoch wohl schon geschmiedet zu haben. Wann seine Vorhaben letztlich greifen, ist noch nicht klar. Viele Anhänger des FC Bayern München dürften sich jedoch wohl wünschen, dass der Fanliebling noch ein paar Jahre im FCB-Trikot dranhängt.