FC Bayern München: Neues Mega-Juwel? Sein Trainer lässt aufhorchen

Im Nachwuchsbereich des FC Bayern München tummelt sich so manches Top-Talent. In den letzten Jahren ist die Durchlässigkeit in Richtung Profis immer größer geworden. Viele Nachwuchsakteure träumen daher, eines Tages für die Profis in der Allianz-Arena auflaufen zu dürfen.

Ein Youngster, dem das in jedem Fall zugetraut wird, ist Lennart Karl. Der 17-Jährige hat die gesamte U17-Bundesliga kaputt geschossen, ehe er in die U19 des FC Bayern München hochzogen wurde. Nun spricht sein Trainer über den Youngster. Dabei führt er irre Vergleiche an.

FC Bayern München: Nachwuchsjuwel ein kommender Top-Star?

28 Tore und zehn Assists – das ist die irre Ausbeute von Karl in der laufenden Saison. In 24 Pflichtspielen für die U17 und die U19 sammelte er 38 Torbeteiligungen. Er ist der absolute Superstar im FCB-Nachwuchs, ihm wird schon jetzt eine große Zukunft vorausgesagt. Denn neben seinen Torbeteiligungen kann er auch mit seinem Gesamtpaket überzeugen.

Der offensive Mittelfeldspieler trainiert – ebenso wie sein Teamkollege Wisdom Mike – regelmäßig bei den Bayernprofis mit. „Das ist nicht selbstverständlich für U17-Spieler“, betonte U17-Coach Patrick Kaniuth.

„Er hat eine hohe Aktionsdichte und will mit jeder Aktion etwas bewegen. Lennart will Spiele entscheiden. Er hat einen sehr guten Abschluss und generell einen starken linken Fuß. Wenn er am Ball ist, beugt man sich als Zuschauer automatisch nach vorne und weiß: Jetzt passiert was“, schwärmte Kainuth von seinem Schützling.

Kainuth vergleicht Karl mit FCB-Star

Karl sei ein ganz großes Talent. Ob er der nächste Shootingstar der Bayern werden kann? Sein Coach vergleicht ihn jedenfalls schon mit einem FCB-Profi. „Lennart selbst definiert Martin Ödegaard als sein Vorbild, da sehe ich tatsächlich Parallelen. Er hat aber auch ein bisschen was von Arjen Robben und Michael Olise, die gerne in die Mitte ziehen und abschließen“, so der U17-Coach.

So oder so: Mit Karl hat der deutsche Rekordmeister ein absolutes Top-Juwel in den eigenen Reihen, dessen Weg man ganz genau verfolgen sollte. Der 17-Jährige wirbelt derzeit den deutschen Nachwuchsfußball durcheinander.