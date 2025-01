FC Bayern München: Youngster-Hammer perfekt – FCB zieht die Reißleine

Beim FC Bayern München dreht sich derzeit alles um mögliche Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Jamal Musiala. Doch zu Beginn des neuen Jahres hat der deutsche Rekordmeister andere Neuigkeiten bekannt gegeben.

Frans Kätzig zählt zu den größten Talenten des FC Bayern München. Der Youngster war zuletzt an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Dort sollte er weitere Einsatzzeiten sammeln und sich weiter entwickeln. Doch die Leihe ging nicht auf. Nun haben die Bayern selbst die Leihe abgebrochen.

FC Bayern München bricht Krätzig-Leihe ab

Im Sommer galt der Wechsel von Krätzig zum VfB Stuttgart als Coup – für alle Seiten. Doch der Plan der Vereine ging nicht auf, der junge Linksverteidiger kam selten zum Zug. Zu selten. In der laufenden Hinrunde kam er in der Bundesliga auf einen mageren Einsatz. Insgesamt kam er lediglich viermal zum Einsatz.

Wie die Schwaben am Donnerstagnachmittag (02. Januar) bekannt gab, ist die ursprünglich bis Saisonende angedachte Leihe von Krätzig an die Schwaben nun vorzeitig beendet worden.

„Frans hat großes Potenzial. Nicht zuletzt aufgrund der Konkurrenzsituation innerhalb unseres Kaders kam Frans in den vergangenen Monaten nicht auf die gewünschte Spielzeit, sodass wir uns mit ihm und dem FC Bayern auf eine vorzeitige Beendigung der Leihe verständigt haben“, erklärt Stuttgarts Sportdirektor Christian Gentner.

Wie geht es mit Krätzig weiter?

Vorerst gehört Krätzig also wieder dem Kader von FCB-Coach Vincent Kompany an. Doch wird dies auch in den kommenden Monaten so sein? Der deutsche Rekordmeister wird großes Interesse daran haben, dass Krätzig in der Rückrunde viel Spielpraxis bekommt. In München wird das wohl kaum der Fall sein.

Krätzig spricht im VfB-Statement bereits von „einem neuen Weg“, den er einschlagen wolle. Wie dieser genau aussehen wird, ist noch unklar. Doch es dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass eine weitere Leihe bis Sommer vereinbart wird.