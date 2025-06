FC Bayern München: Überraschungscoup? Ex-Kompany-Schützling plötzlich ein Thema

Nach dem ablösefreien Abgang von Eric Dier Richtung Monaco sucht der FC Bayern München neben Jonathan Tah derzeit nach einem weiteren Innenverteidiger. Nun könnte die Chefetage des FCB offenbar fündig geworden sein.

Demnach hat der FC Bayern München offenbar Interesse an Maxime Esteve vom FC Burnley. Laut „L’Equipe“ wird der junge Abwehrspieler als möglicher Ersatz für Min-jae Kim gehandelt. Dieser könnte den Rekordmeister im Sommer verlassen, weshalb die Münchner nach Verstärkung in der Defensive suchen.

FC Bayern München: Esteve mit Kompany-Vergangenheit

Vincent Kompany, der Burnley zuvor trainierte, kennt Esteve sehr gut. Der 23-Jährige absolvierte in der letzten Saison alle Ligaspiele und trug mit einer starken Defensivleistung zur Rückkehr Burnleys in die Premier League bei. Burnley kassierte nur 16 Gegentreffer in 46 Partien – der beste Wert der Liga.

Auch interessant: FC Bayern München: Poker um Sane nimmt kein Ende! Wird jetzt ER zum großen Faktor?

Neben dem FC Bayern München gibt es jedoch weitere Interessenten. Crystal Palace zeigt laut „L’Equipe“ das größte Interesse, während auch der FC Everton den Franzosen im Auge hat. Ein weiteres Problem für die Bayern: Esteve träumt offen von einer Karriere bei einem der Top-Sechs-Vereine der Premier League.

Bayern müssen tief in die Tasche greifen

„Als ich jung war, habe ich davon geträumt, in der Premier League zu spielen. Im Fernsehen habe ich fast nur das geschaut. Mein Wunsch ist es, für einen Top-Sechs-Verein in England zu spielen. Es gibt da keinen bestimmten Verein, aber mein Traum ist es, dort zu landen“, sagte Esteve gegenüber „FootMercato“.

Ein weiteres Hindernis ist Esteves Vertrag beim FC Burnley, der bis 2029 läuft. Der Verein wird ihn nur für eine hohe Ablösesumme ziehen lassen. Wie teuer ein Transfer würde, ist nicht bekannt, doch der FC Bayern München müsste tief in die Tasche greifen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.