FC Bayern München: Wirtz-Alternative gefunden! Doch seine Ablöse hat es in sich

Florian Wirtz hat sich gegen einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden. Stattdessen zieht es den Leverkusen-Star wohl in die Premier League, wo der FC Liverpool sein Wunschverein ist.

Diese Absage trifft den deutschen Rekordmeister hart, denn Wirtz war der absolute Wunschspieler und das oberste Transferziel für den Sommer. Leverkusen hätte für Wirtz eine Ablöse von mindestens 150 Millionen Euro verlangt. Nun muss der FC Bayern München Alternativen finden, um die entstandene Lücke in der Kaderplanung zu schließen.

FC Bayern München: Bosse sondieren Transfermarkt

Aktuell prüft der Verein drei mögliche Kandidaten für die Offensive. Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion, Rafael Leão vom AC Mailand und Eberechi Eze von Crystal Palace stehen auf der Liste. Besonders Eze wäre eine Option, die finanziell vertretbar erscheint. Der „Mirror“ berichtet, dass der Engländer eine Ausstiegsklausel von gut 71,5 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von neuneinhalb Millionen Euro in seinem Vertrag hat. Diese Summe liegt deutlich unter der Forderung für Wirtz.

Der FC Bayern München könnte im Rennen um Eze einen Vorteil haben. Michael Olise, der vergangenes Jahr von Crystal Palace zum Verein wechselte, soll eine gute Beziehung zwischen den Klubs gefördert haben. Außerdem könnte Olise Eze von einem Wechsel nach München überzeugen. Dennoch stehen die anvisierten Transfers unter dem Vorbehalt, dass der Verein zunächst Einnahmen durch Spielerverkäufe generiert.

Bayern braucht Abgänge

Kingsley Coman, Raphael Guerreiro, Sacha Boey, Bryan Zaragoza, João Palhinha, Minjae Kim und Mathys Tel gehören zu den Spielern, die der FC Bayern München abzugeben bereit ist. Damit möchte der Klub Mittel freimachen, um neue Stars zu verpflichten.

Ob einer der derzeit diskutierten Kandidaten wie Eze oder Mitoma am Ende nach München wechselt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Klar ist jedoch, dass der FC Bayern München schnell handeln muss, um mit der Konkurrenz auf internationaler Ebene Schritt halten zu können.

