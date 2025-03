FC Bayern München: Defensiv-Star im Anflug? Eberl legt sich mit Real Madrid an

Das war eine Machtdemonstration! Die Nummer 1 in Deutschland heißt FC Bayern München. Das bekam Bayer Leverkusen in Hin- und Rückspiel im Achtelfinale der Champions League deutlich zu spüren. Auch in der Liga sieht es so aus, als sei das Meisterrennen entschieden.

Entsprechend kann Sportvorstand Max Eberl den Blick bereits auf den kommenden Sommer richten. Wo kann der Kader weiter verstärkt werden, damit man auch in Europa wieder angreifen kann? Ein Spieler von Manchester United soll beim FC Bayern München eine ganz heiße Aktie sein.

FC Bayern München an Manchester-Star dran?

Das zumindest berichtet das Portal „Team Talk“. Demnach sei der deutsche Rekordmeister in das Rennen um Uniteds Diogo Dalot eingestiegen. Während United seit Jahren in einer chronischen Erfolgskrise steckt, ist der Rechtsverteidiger einer der wenigen Lichtblicke.

Dalot ist ein echter Dauerbrenner, fällt kaum durch Verletzungen aus. Zudem, so heißt es in dem Bericht, sei Bayern-Trainer Vincent Kompany von Dalots Anpassungsfähigkeit beeindruckt. Denn der 25-Jährige kann nicht nur gut verteidigen, sondern auch in der Offensive Akzente setzen – rechts wie links.

Real streitet mit

Eins ist aber klar: Ein Transfer wäre für den FC Bayern München wohl keine günstige Nummer. Immerhin hat Dalot einen Vertrag bis 2028 und einen geschätzten Marktwert von 40 Millionen Euro. Ein Verkauf seitens United liegt dennoch im Bereich des möglichen, da nach einer abermals enttäuschenden Saison ein Umbruch bei den „Red Devils“ anstehend könnte. Ein Verkauf von Dalot könnte dafür jede Menge Geld einbringen.

Jedoch wäre der deutsche Rekordmeister in diesem Fall mit seinem Interesse am Spieler nicht allein. Real Madrid soll den Spieler schon seit Längerem genauestens beobachten. Er gehöre neben Leverkusens Jeremie Frimpong und Liverpools Trent Alexander-Arnold zu den Top-Favoriten der Königlichen auf seiner Position. Will der FC Bayern München also wirklich Ernst machen, droht ein Wettbieten mit dem spanischen Spitzenklub.