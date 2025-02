FC Bayern München: Achtelfinale! Doch jetzt erreicht die Fans die besorgniserregende Nachricht

Im letzten Moment zittert sich der FC Bayern München aus der Verlängerung raus! Alphonso Davies erlöst den Rekordmeister in der Nachspielzeit des Playoff-Rückspiels gegen Celtic Glasgow (hier mehr dazu lesen). Pflichtaufgabe gerade so erfüllt.

Doch die jüngsten Auftritte ihrer Mannschaft beunruhigen die Fans des FC Bayern München. Vor allem die Offensive wirkt lahmgelegt. Und jetzt drohen im Achtelfinale zwei ordentliche Brocken.

FC Bayern München hangelt sich eine Runde weiter

Nein, fußballerische Feinkost war es wahrlich nicht, was die Bayern in Hin- und Rückspiel gegen Celtic anboten. Doch letztlich reichten ein 2:1-Sieg in Schottland und das 1:1 vor heimischen Publikum zum Weiterkommen. Insbesondere aber in Verbindung mit dem Mauerauftritt gegen Leverkusen (0:0) zwischen den beiden Königsklassen-Spielen stellt sich die Frage: Was ist los mit der Elf von Vincent Kompany?

Vom spielerischen Glanz der Vorwochen ist nicht mehr viel übrig, die Leichtfüßigkeit fehlt. Für die Fans des FC Bayern München Auftritte, die Bauchschmerzen machen. Eigentlich will der Verein am 31. Mai doch ein zweites „Finale dahoam“ bestreiten. Mit der aktuellen Leistung könnte der Traum aber schnell platzen.

DIESE Gegner drohen

Besonders mit Blick auf die möglichen Gegner im Achtelfinale. Als Playoff-Teilnehmer kriegt es der FCB mit einem gesetzten Team zu tun. Zum einen könnte Atlético Madrid warten. Der Top-Klub, der aktuell auch um die spanische Meisterschaft kämpft, gilt seit Jahren als eine Bastion des defensiven und giftigen Fußballs. Mit der aktuellen Offensiv-Allergie malt sich manch Fan bereits ein Horror-Szenario für zwei Spiele gegen diese Mannschaft aus.

Und die Alternative? Macht derzeit wohl auch keinem Mut. Denn sollte es nicht Atletico werden, geht es für den FC Bayern München erneut gegen Bayer Leverkusen! In der Liga ist man der Werkself zwar enteilt, doch das direkte Duell im Spitzenspiel hat gezeigt: Deutlich besser in Form ist aktuell die Mannschaft von Xabi Alonso, die den FCB daher auch deutlich dominierte.

Egal, gegen wen es letztlich geht – klar ist, dass sich die bayrischen Superstars wieder steigern müssen, wenn der Final-Traum nicht schon im Achtelfinale platzen soll.