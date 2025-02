FC Bayern München zittert sich weiter – doch den Fans reißt der Geduldsfaden

Der FC Bayern München zittert sich in der Champions League ins Achtelfinale – und das gegen Celtic Glasgow. Erst ein Tor in der Nachspielzeit rettete dem deutschen Rekordmeister noch das Weiterkommen.

Die Fans des FC Bayern München sind zwar glücklich über den Einzug ins Achtelfinale, doch allmählich reißt den Anhängern der Geduldsfaden. Grund dafür sind die schwachen Auftritte der Kompany-Elf.

FC Bayern München zittert sich gegen Celtic weiter

Schon im Hinspiel im Celtic Park bekleckerten sich die Münchner nicht mit Ruhm, siegten aufgrund zahlreicher vergebener Chancen nur mit 2:1. Am Wochenende gab’s dann ein schmeichelhaftes Remis gegen Bayer Leverkusen. Die Mauer-Taktik missfiel dabei vielen Fans.

Und nun folgte der nächste Auftritt in der Champions League, der die Fans nicht besänftigen konnte. Der FC Bayern München stand gegen Celtic Glasgow zwischenzeitlich sogar vor dem Aus. In der 63. Minute schoss Nicolas Kühn die Gäste aus Schottland mit 1:0 in Führung.

+++ Arbeitet der FC Bayern München an einem Hammer-Transfer? ER könnte kommen +++

Bayern lief minutenlang an, entwickelte aber kaum Durchschlagskraft. Erst in der Nachspielzeit glich München mit einem Willenstor aus. Nach einer Flanke von Michael Olise scheiterte Leon Goretzka noch mit einem Kopfball an Kasper Schmeichel, dann schob Alphonso Davies den Ball doch noch über die Linie.

Unzufriedenheit bei den Fans wächst

Mit 1:1 ist der FC Bayern für das Achtelfinale qualifiziert und verhinderte gleichzeitig die Verlängerung. Wirklich glücklich über den Auftritt ist aber kein Bayern-Fan. Die Kritik am Rekordmeister häuft sich. Wir haben dir einige Kommentare rausgesucht:

„Eigentlich können wir auch heute ausscheiden. Mit der Leistung blamieren wir uns gegen Leverkusen oder Atletico sowieso“

„Mein Gott, was war das denn für ein Spiel… aber gut, kann mir Wurst sein, geschafft ist geschafft. Blick jetzt einfach nach vorne“

„Wenn sich auch nur ein einziger nach dem Spiel hinstellt und dieses Spiel irgendwie schönredet auch wenn es jetzt noch glücklich geklappt hat kriege ich den Driss“

„Was ein Grottenkick. Der dritte in Folge.“

„Ich hätte mir die scheiße nicht noch 30 Minuten geben können was eine Shitshow meine Herren“

„So oder so… Demnächst muss sich auch Kompany paar Fragen gefallen lassen. Da muss mal Schluss sein, mit den Interviews bei Sonnenschein.“

Das könnte dich auch interessieren:

Weiter geht es für den FC Bayern schon am Sonntag mit einem Heimspiel in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt.