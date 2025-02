Bayern München in Alarmbereitschaft! Bittere Nachrichten vor Eintracht-Kracher

Nach dem Last-Minute-Einzug in das Champions-League-Achtelfinale gegen Celtic Glasgow (1:1) steht für Bayern München die nächste Hammerpartie gleich wieder vor der Tür. Am Sonntag (23. Februar) erwartet der deutsche Rekordmeister die Eintracht aus Frankfurt zum Bundesliga-Topspiel.

Vor dem Spiel gegen die Hessen gibt es jedoch dicke Personalsorgen bei Bayern München. Gleich drei Akteure drohen für den Bundesliga-Klassiker auszufallen. Ein Top-Akteur wird wohl in jedem Fall fehlen.

Bayern München: Top-Trio fehlt im Training

Platz eins gegen Platz drei, viele spannende Partien in der Vergangenheit – das Duell der Bayern gegen Frankfurt spricht einmal mehr ein spannendes Spiel. Doch zwei Tage vor der Partie gibt es gewisse Sorgen bei Bayern-Coach Vincent Kompany. Denn mit Josip Stanisic, Joshua Kimmich und Harry Kane fehlten laut „Sky“ gleich drei Akteure im Training am Freitag (21. Februar).

Vor allem um den Einsatz von Kane müssen die Bayern bangen. Gegen Celtic musste der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zur Pause mit Wadenproblemen raus. „Es ist meine Wade. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber wir werden es untersuchen“, so der Stürmer nach dem Spiel selbst.

++ FC Bayern München: Hammer offiziell! Die Reaktion der Fans spricht Bände ++

Kane müsse „in den kommenden Tagen kürzertreten“, erklärte der Klub nach dem Champions-League-Spiel. Die bittere Befürchtung, dass Kane sich einen Muskelfaserriss zugezogen und mehrere Wochen ausfallen würde, bestätigte sich also nicht.

Dauerbrenner Kimmich vor Ausfall?

Neben des möglichen Ausfalls von Kane wäre auch das Fehlen von Kimmich enorm bitter. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hat seit Ewigkeiten nicht mehr gefehlt. Zuletzt verpasste er ein Spiel vor knapp einem Jahr – im Februar 2024 fehlte er gegen Gladbach (3:1) aufgrund einer Schulterverletzung. Seither bestritt er jedes Spiel für die Bayern und Deutschland.

Weitere News:

Kane dürfte das Spiel wohl in jedem Fall verpassen, während man bei Kimmich weiter hoffen wird. So oder so wird der deutsche Rekordmeister eine Reaktion auf das magere 0:0 und das glückliche Weiterkommen gegen Celtic zeigen müssen.