FC Bayern München: Hammer offiziell! Die Reaktion der Fans spricht Bände

Bis in die Nachspielzeit musste der FC Bayern München im Playoff-Rückspiel der Champions League zittern. Gegen ein starkes Celtic Glasgow (1:1) sah es lange nach einer Verlängerung aus, ehe der deutsche Rekordmeister in Person von Alphonso Davies spät zuschlug und sich doch noch das Achtelfinal-Ticket in 90 Minuten sichern konnte.

Nur drei Tage später folgte die Auslosung. Schon vorher war klar: Entweder wird es Atlético Madrid oder es kommt zum deutschen Duell gegen den amtierenden Meister. Und so ist es tatsächlich gekommen: Der FC Bayern München trifft auf Bayer 04 Leverkusen.

FC Bayern München muss erneut gegen Leverkusen an

Bayern gegen Bayer, Kompany gegen Alonso, Musiala gegen Wirtz – nicht nur in der Liga und im DFB-Pokal sind sich die beiden Schwergewichte des deutschen Fußballs bereits begegnet, nun folgt auch das direkte Duell in der Champions League. Ein Paukenschlag für den deutschen Fußball!

Mit Hin- und Rückspiel wird es diese Paarung also zum fünften Mal in dieser Saison geben. Während es in der Bundesliga zweimal ein Unentschieden gab (1:1 in München, 0:0 in Leverkusen), konnte der deutsche Meister die Pokalpartie für sich entscheiden (1:0 in München). Seit insgesamt sechs Spielen wartet der Rekordmeister auf einen Sieg gegen die Werkself.

Auch wenn der FCB auf dem Wege ist, die Meisterschaft wieder nach München zu holen, dürfte dieser Fakt den Bayern schmerzen. Umso größer wird die Motivation sein, den Bann jetzt in der Champions League zu brechen. Fakt ist: Um das „Finale dahoam 2.0“ zu erleben, werden die Bayern zumindest ein Spiel gewinnen und sich durchsetzen müssen.

Fehlende Fan-Vorfreude auf CL-Kracher?

Die beiden Spiele werden Fußballdeutschland also einmal mehr elektrisieren. Doch vorerst scheinen die Fans sich nicht wirklich auf dieses Duell zu freuen. Der Tenor der FCB-Anhänger: Ein viertes und fünftes Spiel gegen Leverkusen sei zum einen langweilig, zum anderen wäre man dem Los Leverkusen gerne aus dem Weg gegangen. „Eine langweilige Paarung, die wir am Ende verlieren werden. Bayer wird sich freuen, uns das Finale in München zu versauen“ schreibt ein Fan auf „X“.

So weit ist es noch lange nicht. Das Hinspiel wird in der Allianz-Arena stattfinden, ehe es eine Woche später dann in die BayArena nach Leverkusen geht. Können die Bayern den großen Rivalen wieder schlagen und den Traum vom Finale im eigenen Stadion am Leben erhalten?