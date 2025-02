FC Bayern München: Aus und vorbei! FCB-Bosse treffen wohl wichtige Entscheidungen

Wenn die Saison des FC Bayern München im Sommer endet, werden viele Blicke auf Sportdirektor Max Eberl und die anderen FCB-Bosse gerichtet sein. Denn der deutsche Rekordmeister wird Verstärkung brauchen, wenn einige Spieler den Verein verlassen sollen.

Eine erste Entscheidung haben die Verantwortlichen des FC Bayern München wohl bereits getroffen. Ganze zehn Profis sollen am Saisonende gehen. Eine Streichliste soll einem Bericht nach bereits erstellt worden sein.

FC Bayern München: Zehn Spieler sollen gehen

Noch ist der FC Bayern München in zwei Wettbewerben vertreten und kann zwei Titel holen: die Bundesliga und die Champions League. Doch der Rekordmeister will mehr und in der kommenden Spielzeit dann richtig angreifen. Dafür sollen dann aber auch die passenden Transfers getätigt werden. Damit Neuzugänge überhaupt kommen können, muss im Kader Platz gemacht werden. Einige Spieler sollen daher den Verein verlassen.

Die „Sport Bild“ hat dabei einige Verkaufskandidaten genannt, die ab dem Sommer nicht mehr zum FCB gehören sollen. Zu den zehn Spielern gehören unter anderem Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leon Goretzka, von denen der Klub Ablösen erhofft, da sie noch laufende Verträge haben.

Alle drei hinken in dieser Saison den Erwartungen hinterher, weshalb der Abschied folgen soll. Gleiches gilt auch bei den beiden Außenverteidigern Sacha Boey und Raphael Guerreiro, die bei einem passenden Klub den Verein verlassen sollen. Auch die bisher größte Transferenttäuschung Joao Palhinha kann gehen, wenn die Ablöse auch hier stimmen sollte.

Müller und Sane auch auf Streichliste

Dann wären da auch noch Thomas Müller und Leroy Sane, deren Verträge beim FC Bayern München genauso enden wie der von Eric Dier. Beim Briten soll es in der bayrischen Hauptstadt nicht weitergehen und so auch bei den beiden Stars Sane und Müller. Sie zählen zu den Topverdienern und könnten im Gehaltsetat viel Geld frei machen.

Außerdem ist auch der aktuell verliehene Bryan Zaragoza ein Abgangskandidat. Er reiht sich zu den anderen neun Spielern ein, die ab der kommenden Saison kein Teil des Bayern-Kaders mehr sein sollen.