Ex-Bayern-Profi lässt Bombe platzen! FCB vor Hammer-Coup?

Jamal Musiala schwer verletzt, viele Transfer-Absagen und viele Diskussionen rund um mögliche Führungspersonen – beim FC Bayern ist derzeit mal wieder einiges los. Allen voran die Suche nach neuen Offensiv-Akteuren – vorrangig Flügelspielern – wirft kein gutes Licht auf die FCB-Bosse um Max Eberl.

Die Kritik an dem langjährigen Funktionär wächst immer mehr – auch intern. Ex-Bayern-Profi Mario Basler sorgt nun mit einer pikanten Aussage für Aufsehen. Sucht der deutsche Rekordmeister gar nach einem neuen Sportchef?

Bayern vor Coup um Markus Krösche?

Kaum ein Fußball-Funktionär in Deutschland hat sich in den letzten Jahren eine so guten Ruf erarbeitet wie Markus Krösche. Der Frankfurt-Boss hat die SGE auf ein neues Niveau gehoben und mit irren Deals für Aufsehe gesorgt. Er hat aus einem stabilen Bundesligaklub mit Ambitionen einen europäischen Top-Klub gemacht.

Seine Arbeit lässt selbstverständlich auch andere Verein hellhörig werden. So ist er in der Vergangenheit gar schon mit Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht worden. Doch nun der Hammer: Laut Basler sind nun die Bayern heiß auf Krösche!

„Ich habe gesagt, dass sie großes Interesse haben und dass ich glaube, dass Markus Krösche in der neuen Saison zum FC Bayern geht – und dabei bleibe ich. Ich habe die Information, dass man schon sehr weit fortgeschritten ist in den Gesprächen“, betonte Basler im exklusiven Interview mit „sport.de“.

Eberl beim FCB vor dem Aus?

Er habe „aus verschiedenen Kreisen gehört, dass man schon so gut wie sicher mit Markus Krösche so ein bisschen einig sein soll für die neue Saison“, verriet der 56-Jährige. Demnach müsste Eberl seinen Platz bei den Bayern schon wieder räumen. Auch zu dieser Personalie äußerte sich Basler deutlich.

„Ich glaube, dass Max Eberl nächstes Jahr ein Problem kriegen wird. Also ich möchte das nicht alles auf Max Eberl schieben. Aber die Transferpolitik ist natürlich schon ein bisschen chaotisch beim FC Bayern. Man will Spieler, die kriegt man dann nicht, die gehen dann lieber woanders hin und, und, und“, legte der Ex-Profi in seinem Podcast „Basler ballert“ den Finger in die Wunde.

Muss Eberl also bald schon wieder gehen? Basler feuerte etwaige Spekulationen mit den jüngsten Aussagen enorm. Lotsen die FCB-Bosse also tatsächlich Krösche an die Säbener Straße? Fakt ist: Er ist eine der heißesten Aktien auf dem Markt und der FCB hat stets den Anspruch, deutsche Top-Leute – ob auf oder neben dem Platz – in den eigenen Reihen zu haben.