FC Bayern – Celtic Glasgow: UEFA sorgt für Novum! Entscheidung gefallen

Für den FC Bayern München geht es Schlag auf Schlag weiter! Nach der Topspiel-Nullnummer gegen Leverkusen ist der Rekordmeister in der Champions League wieder gefordert. Der Einzug ins Achtelfinale soll in den Playoffs gegen Celtic Glasgow perfekt gemacht werden.

Dass es aber keine einfache Aufgabe wird, zeigte Celtic Glasgow schon im Hinspiel. Der FC Bayern muss am Dienstag (18. Februar, 21 Uhr) also alles geben, um nach dem DFB-Pokal-Aus nicht auch noch die nächste Trophäe zu verlieren. Für die Begegnung hat die UEFA nun verkündet, wer die Partie leiten wird. Es kommt zu einer Premiere.

FC Bayern – Celtic Glasgow: Entscheidung offiziell gefallen

Es war doch nicht so souverän, wie es sich einige vielleicht vorgestellt haben: Der FC Bayern München setzte sich bei Celtic Glasgow im Hinspiel knapp mit 2:1 durch. Nun steht das Rückspiel an. Der deutsche Rekordmeister will den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.

Kurz vor der Partie hat die UEFA nun auch verkündet, wer das Spiel pfeifen wird. Es kommt dabei auch zu einer Premiere: Der französische Schiedsrichter Benoit Bastien leitet erstmals ein Champions-League-Spiel der Münchener. Gegner Celtic kennt den 41-Jährigen dagegen besser. Bastien war in dieser Saison bereits beim 3:1 der Schotten gegen RB Leipzig als Referee im Einsatz.

Der Franzose ist 41 Jahre alt, stammt aus Epinal in den Vogesen und ist von Beruf Lehrer. Er hat in seiner Karriere schon 474 Spiele geleitet, davon 19 in der Königsklasse. In der abgelaufenen Ligaphase war er fünfmal im Einsatz.

Erfahrener Schiri beim Rückspiel

Der erfahrene Unparteiische hatte in seiner Karriere bislang keine groben Fehlentscheidungen gehabt, worauf auch der FC Bayern und Celtic Glasgow im Rückspiel hoffen werden. Schließlich kann es in einer Partie innerhalb von wenigen Minuten schnell hitzig werden.

Während die Münchener am Wochenende zur Generalprobe bei Bayer Leverkusen nur 0:0 spielten, reist Celtic viel Selbstvertrauen nach Deutschland. Das Team von Trainer Brendan Rodgers bleibt durch ein 3:0 gegen Dundee United unangefochtener Tabellenführer.