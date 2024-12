FC Bayern – Bayer Leverkusen: Fans platzt wegen dieser Szene der Kragen – „Was zur Hölle?“

Es sollte ein großes Fußballfest im DFB-Pokal werden: Der Rekordmeister trifft auf den Titelverteidiger und amtierenden deutschen Meister: FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen.

Doch das Achtelfinale zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen, das für viele Fans wie ein gefühltes Endspiel ist, war schon früh von einer irren Szene geprägt, die die Zuschauer zum Ausrasten brachte.

FC Bayern – Bayer Leverkusen: Früher Platzverweis

Eigentlich war Harry Kane schon Tage vor dem Aufeinandertreffen DAS große Thema. Der Brite fällt nämlich für einige Spiele aus, der FC Bayern München muss ohne den Top-Torjäger auskommen. Doch nach wenigen Treffen gab es plötzlich einen anderen Spieler, der die Schlagzeilen bestimmte: Manuel Neuer flog gegen Bayer Leverkusen früh vom Platz.

Was war passiert? Nach einem langen Schlag von Jonathan Tah war Jeremie Frimpong durch und eilte in Richtung Bayern-Strafraum. Doch da hatte er nicht mit Manuel Neuer gerechnet, der aus seinem Kasten rausgerannt kam. Der FCB-Keeper erwischte dann aber nicht die Kugel, sondern checkte den Leverkusener brutal um.

Schiedsrichter Harm Osmers zögerte nicht lange und zeigte die Rote Kare. Neuer musste vom Platz. Da half auch ein kurzer VAR-Check nichts. Die Münchener waren schon nach 17 Minuten in Unterzahl.

Fans flippen aus

Mit dieser Aktion hat Manuel Neuer seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Solche Szenen sind die Fans nicht gewohnt, es ist schließlich die erste Rote Karte des ehemaligen Nationalspielers. Dennoch rasteten die Zuschauer der Partie FC Bayern München – Bayer Leverkusen in den sozialen Medien richtig aus.

„Was zur Hölle macht Neuer da? Das ist so unnötig gewesen“, „Das ist wirklich so eine dumme Rote Karte. Einfach nur unglaublich“ und „Junge, Junge, Junge. So eine Scheiße. Wegen sowas macht man so früh das Spiel kaputt. Ich kann das alles nicht mehr“, heißt es unter anderem von den FCB-Fans.

Und der Platzverweis hatte bittere Konsequenzen für den FC Bayern. In der zweiten Halbzeit kassierte der FCB einen Treffer durch Tella und flog damit aus dem DFB-Pokal raus.