FC Bayern München: Kane-Nachfolger? Kompany-Worte lassen aufhorchen

Der FC Bayern München ohne Harry Kane? Seit der Ankunft des Top-Stürmers war das bislang in nur zwei Spielen der Fall. Doch nach dem Topspiel gegen den BVB (1:1) herrscht bittere Gewissheit: Der Rekordmeister muss für einige Wochen auf den Angreifer verzichten.

Kane hat einen Muskelfaserriss erlitten. Damit fehlt der Torjäger dem FC Bayern München in einigen wichtigen Partien. Wie wird ihn Cheftrainer Vincent Kompany ersetzten? Wer wird nun sein Nachfolger? Kommt vielleicht im Winter ein weiterer Stürmer? Sowohl der FCB-Coach als auch Sportdirektor Christoph Freund äußerten sich.

FC Bayern München ohne Kane

64 Spiele, 64 Tore: Diese überragende Bilanz von Harry Kane zeigt, wie wichtig er dem FC Bayern München ist. Dass er jetzt ausgerechnet zum Jahresendspurt fehlen wird, ist besonders bitter. Dennoch sieht sich der Rekordmeister für den Kracher gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal und für die kommenden Wochen gut gerüstet.

„Wir sind total überzeugt von unserem Kader. Harry ist ein spezieller Spieler, er ist schwer zu ersetzen. Wir werden keinen zweiten Kane verpflichten. Wir sind offensiv sehr gut aufgestellt und werden Lösungen finden“, sagte Vincent Kompany, der dabei offen ließ, wie der Top-Torjäger ersetzt wird.

Im Kader der Münchener sind Thomas Müller, Mathys Tel, Serge Gnabry, Michael Olise und Leroy Sane, die Kompany aufzählt, die als Ersatz infrage kommen. „Ich habe bewusst fast alle genannt. Harry hat fast 20 Tore gemacht, glaube ich. Das kannst du nicht ersetzen. Aber wir haben Spieler, die torgefährlich sind“, betonte der Chefcoach.

Rückkehr noch in diesem Jahr?

Kompany erklärt, dass Kane „ein paar Spiele ausfallen“ wird, aber die Möglichkeit bestehe, dass er noch in diesem Jahr für den FC Bayern München wieder auf dem Platz stehen könnte. Neben dem DFB-Pokal-Spiel gegen Leverkusen stehen in diesem Jahr noch vier Pflichtspiele an.

Bald öffnet auch das Winter-Transferfenster. Werden die Münchener dann einen Back-up für Kane holen? „Wir sind total überzeugt von dem Kader, den wir haben. Einen zweiten Harry Kane zu verpflichten, werden wir uns nicht leisten können und das wäre auch für den Kader nicht gesund“, erklärt Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.