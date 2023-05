Europa League im TV und Livestream: Hier siehst du Bayer Leverkusen – AS Rom im Free-TV

Die Europa League ist eines der wichtigsten internationalen Fußballturniere der Uefa, das jedes Jahr im TV oder per Livestream ausgestrahlt wird. Die Fans in ganz Europa sehnen sich danach, die Spiele ihrer Lieblingsmannschaften zu verfolgen. Nach der Champions League ist die Europa League sozusagen die zweite Klasse der europäischen Wettbewerbe der Uefa. Auch hier schauen immer noch sehr viele Menschen die Spiele im TV oder Livestream.

In Deutschland wurden die TV- und Livestream-Rechte der Europa League immer wieder neu vergeben. Du möchtest wissen, wer aktuell für die Übertragungen verantwortlich ist? Wir verraten dir, wo du die Spiele des europäischen Wettbewerbs sehen kannst.

Europa League im TV und Livestream bei RTL, RTL Nitro und RTL+

In der Europa League gehen 42 Mannschaften in der Gruppenphase an den Start. Aber dabei bleibt es nicht. Nach der Gruppenphase kommen noch die jeweils Gruppendritten der Champions League hinzu. So wird das Feld der Teilnehmer für die Play-offs und die anschließenden K.o.-Partien (Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale) nochmal deutlich aufgewertet. Der Gewinner der Europa League darf sich immerhin als Prinz von Europa fühlen, während der Gewinner der Champions League der König von Europa ist.

In Deutschland wanderten die Rechte der Europa League, welche die Uefa verteilt, schon zwischen unterschiedlichen Anbietern hin und her. Für viele Mannschaften stellt sie einen sehr wichtigen Wettbewerb dar. Früher lagen die Rechte für Übertragungen im Livestream bei DAZN und konnten dementsprechend nur im Stream gesehen werden, doch das hat sich mittlerweile geändert. Ein großer deutscher TV-Sender hat nämlich zugeschlagen.

RTL hat sich die Rechte von der Uefa für TV- und Livestream-Übertragungen der Europa League in Deutschland gesichert und sich dort sehr breit aufgestellt. Neben dem Sender RTL sind auch der Tochtersender RTL Nitro und das Streamingportal RTL+ (früher: TVNOW) teilweise an den Übertragungen der einzelnen Spieltage involviert.

Doch nicht alle Partien werden von RTL im Free-TV gezeigt – weder in der Gruppenphase noch in der Ko-Runde. Wer also die freie Auswahl haben möchte, braucht zwingend ein Abo von RTL+, um die Streams sehen zu können. An jedem Spieltag zeigt RTL ein Spiel im Free-TV. Dabei handelt es sich meist um eine Partie mit deutscher Beteiligung. Sollte es dazu kommen, dass kein deutsches Team mehr im Wettbewerb ist, könnte es sein, dass die Partie im Free-TV nicht mehr bei RTL, sondern bei RTL Nitro übertragen wird. Alle Einzelspiele kannst du nur im Livestream bei RTL+ verfolgen.

Halbfinale der Europa League im TV und Livestream – die Hinspiele

Donnerstag, 11. Mai 2023, 21 Uhr

Juventus Turin – FC Sevilla, RTL+

AS Rom – Bayer Leverkusen, RTL

Halbfinale der Europa League im TV und Livestream – die Rückspiele

Donnerstag, 18. Mai 2023, 21 Uhr

FC Sevilla – Juventus Turin, RTL+

Bayer Leverkusen – AS Rom, RTL

Europa League: Highlights und Konferenz

Neben den ganzen Einzelspielen im Stream kannst du bei RTL+ auch eine Konferenz der parallel stattfindenden Partien angucken – auch diese gibt es nur im Livestream bei dem Portal des TV-Riesen. Im Free-TV zeigt RTL neben einer Partie anschließend auch noch die Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele.

Auf Youtube lädt RTL bei dem Kanal RTL Sport die Highlights der Partien der Europa League hoch. Daneben zeigt auch die Uefa auf ihrer eigenen Webseite Zusammenfassungen der Partien des Wettbewerbs. Doch hier musst du einen Account haben, um die Videos sehen zu können.

Neben der Europa League ist die Champions League definitiv der interessanteste Wettbewerb. Wir verraten dir, wo du die Spiele im Livestream und TV sehen kannst.>>>