Hammer um Erling Haaland! Dieser irre Deal lässt alle staunen

Nach ganz schweren Wochen zum Ende des Jahres läuft es bei Manchester City nun wieder besser, die Skyblues konnten sich in der Premiere League wieder oben heranarbeiten. Das liegt auch an Erling Haaland, der maßgeblich am Aufschwung der Citizens beteiligt war.

Und das scheint Manchester City gleich mal zurückzahlen zu wollen. Wie die Citizens am Freitag (17. Januar) offiziell gemacht haben, hat Erling Haaland seinen Vertrag bei dem Premiere-League-Klub verlängert. Dieser Deal dürfte in die Geschichte eingehen.

Erling Haaland unterschreibt neuen Mega-Vertrag

Der Norweger war schon in ganz jungen Jahren bekannt, sämtliche Rekorde zu knacken und sämtliche Bestzahlen zu überbieten. Nun dürfte ihm das einmal mehr gelingen. Allerdings nicht auf dem Rasen, sondern abseits des Platzes. Der Ex-Dortmunder hat am Freitag (17. Januar) einen neuen Vertrag unterschrieben, den so noch nicht viele Spieler bekommen haben.

Los geht es mit der Vertragslaufzeit: Haaland hat ein neues Arbeitspapier bis 2034 (!) unterschrieben. Damit hat sich sein bis 2027 laufender Vertrag um weitere siebe Jahre verlängert. Insgesamt bindet er sich also – vorbehaltlich eines möglichen Wechsels in der Zukunft – für weitere neuneinhalb Jahre an die Skyblues.

Der nächste Punkt: das Gehalt. Wie viel der 200-Millionen-Stürmer in Zukunft verdienen wird, ist noch nicht final durchgesickert. Doch sein künftiges Gehalt soll eine neue Rekordmarke bilden. Er soll der absolute Topverdiener sein – nicht nur bei Manchester City und in der Premiere League.

Dickes Ausrufezeichen von City

Mit diesem Deal und dieser Vertragsverlängerung haben Haaland und Manchester City gerade in dieser schwierigen Saison ein echtes Statement gesetzt. Das dürfte nicht nur die Fans, sondern auch sämtliche Klubs beeindrucken. Allerdings gibt es aus City-Sicht einen kleinen Haken: Haaland soll eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag verankert lassen haben. Diese soll ab 2029 in Kraft treten können.

Jedoch soll die Höhe dieser Klausel so enorm sein, dass sich die Citizens wohl keine Gedanken machen müssen, dass der Norweger den Klub in naher Zukunft verlassen wird. Haaland steht für Superlative – auf und neben dem Platz. Das wird mit diesem Vertrag einmal mehr deutlich.