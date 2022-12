England – Senegal: Schock vor Spielbeginn! „Three Lions“ ohne Superstar

Das Viertelfinale bei der WM 2022 in Katar ist im vollem Gange. Die vierte Begegnung lautet England – Senegal.

Dabei muss England gegen Senegal auf einen absoluten Superstar verzichten. Aus familiären Gründen fehlt der Profi den „Three Lions“.

England – Senegal: Schock vor Spielbeginn!

Wenn der Vize-Europameister im Achtelfinale gegen Senegal antreten muss, wird Angreifer Raheem Sterling nicht dabei sein. Der Superstar des FC Chelsea fehlt den „Three Lions“ am Sonntagabend (20 Uhr) in Al-Chaur aus privaten Gründen, wie das Nationalteam mitteilte.

Die Aufstellungen:

England: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Rice, Saka, Bellingham, Foden – Kane

Senegal: Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Mendy, Ciss, Diatta, Ndiaye, Sarr – Dia

Dabei soll es sich um eine „familiäre Angelegenheit“ handeln. England-Coach Gareth Southgate lässt dafür Top-Talent Phil Foden auf der linken Seite spielen.

Wie wichtig Sterling für die Engländer ist, zeigte er in der Gruppenphase. Bereits im ersten Spiel traf er gegen den Iran und bereitete einen Treffer vor.

England – Senegal ohne Raheem Sterling

Darüber hinaus gibt es in der Aufstellung von England weitere Änderungen. Marcus Rashford muss nach seinen zwei Toren gegen Wales wieder auf die Bank, stattdessen beginnen in der Offensive neben Foden auch Bukayo Saka vom FC Arsenal und Kapitän Harry Kane.

Auf der rechten Seite startet Kyle Walker an Stelle von Kieran Trippier. Das Mittelfeld bilden BVB-Star Jude Bellingham, Declan Rice und Jordan Henderson. Mason Mount, der die ersten beiden Spiele bei dieser WM in Katar von Beginn an ran durfte, nimmt zunächst nur auf der Bank Platz.

Neben Raheem Sterling gab es bereits einen weiteren Profi der Engländer, der wegen persönlicher Gründe abgereist war: Ben White. Der Verteidiger ist vor einigen Tagen zurück nach England geflogen.