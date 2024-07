EM-Halbfinale: Deutschland-Fans werden hellhörig! Pikanter Schiedsrichter-Hammer enthüllt

Die Europameisterschaft 2024 geht in die Endphase. Am Dienstag und Mittwoch (9. und 10. Juli) wartet das EM-Halbfinale. Spanien gegen Frankreich auf der einen und Niederlande gegen England auf der anderen Seite.

Nicht mehr dabei ist Deutschland. Nach der Last-Minute-Niederlage gegen Spanien wollen die meisten vermutlich nichts mehr vom Fußball hören. Angesichts einer Schiedsrichter-Entscheidung beim EM-Halbfinale horchen sie aber doch auf.

EM-Halbfinale: Deutscher ist dabei

Denn auch wenn sich die DFB-Elf um Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits verabschieden musste, öffnet das einem weiteren Deutschen jetzt die Tür für das Halbfinale! Schiedsrichter Felix Zwayer bekommt die ganz große Bühne.

Wie die UEFA am Montag (8. Juli) verkündete, darf Zwayer mit seinen Assistenten das EM-Halbfinale zwischen England und den Niederlanden pfeifen. Ein großer Moment für den Berliner – aber für Beobachter aus Deutschland auch eine diskutable Entscheidung.

Zwayer oft in der Kritik

Wohl kaum ein Schiedsrichter steht hierzulande so in der Kritik wie der 43-Jährige. Noch heute stoßen sich seine Gegner an den Verbindungen Zwayers zum Schiedsrichter-Skandal um Robert Hoyzer. Ihrer Ansicht nach dürfte er schon längst nicht mehr pfeifen. Seine aktuellen Leistungen stehen da noch mal auf einem ein ganz anderes Blatt.

Für Zwayer ist es trotzdem schon die vierte EM-Partie. Unter anderem hatte er die Niederländer schon im Achtelfinale gegen Rumänien gepfiffen. Unterstützung erhält er von seinen Assistenten Stefan Lupp und Marco Achmüller. Als vierter Offizieller ist Daniel Siebert im Einsatz. Und auch der Videokeller ist mit Christian Dingert und Marco Fritz in schwarz-rot-gold geschmückt.

EM-Halbfinale: Pikante Paarung

Die Ansetzung hat jedoch zwei weitere äußerst pikante Noten. Zum ersten Mal seit Dezember 2021 kehrt Zwayer ins Dortmunder Stadion zurück. Beim 3:2-Sieg des FC Bayern München gegen den BVB war er bei den Schwarz-Gelben durch einige strittige Szenen in Ungnade gefallen. Seitdem hat er kein Spiel mit Dortmunder Beteiligung mehr gepfiffen.

Ein Spieler, der den Referee damals aufs wüste beschimpfte, war im übrigen Jude Bellingham. Er wurde anschließend mit einer Geld-Strafe belegt. Und wen trifft Zwayer im EM-Halbfinale jetzt ebenfalls wieder? Richtig, den heutigen Real-Star im Diensten der „Three Lions“.