EM 2024: Ticketverkauf wird zum Mega-Chaos – Fans auf 180!

Der Hype um die Europameisterschaft 2024 in Deutschland kennt spätestens seit den Siegen der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich und die Niederlande keine Grenzen mehr. Dementsprechend groß ist der Ansturm auf die Tickets für die Spiele. Viele Fans, die sich Hoffnungen auf Karten gemacht hatten, wurden nun bitter enttäuscht!

Am Donnerstag (2. Mai) hatten Fußball-Fans die letzte Chance, eine der begehrten Plätze in den Stadien zu erhalten. Doch die Veranstalter hatten wohl nicht mit einem derartigen Ansturm gerechnet, denn die Warteschlange der Online-Webseite des Ticketverkaufs war komplett überfüllt. Im Netz toben viele enttäuschte Fans über die Panne!

EM 2024: Zeitweise über 500.000 Fans in der Warteschlange

Wie ein Sprecher des Organisationskomitees der „dpa“ mitteilte, befanden sich zwischenzeitlich mehr als 500.000 Fans in der Warteschlange des Online-Ticketverkaufs. Die Folge: Viele Fans gingen leer aus, viele wurden sogar aufgrund technischer Fehler ganz aus dem Warteraum geworfen. Von Seiten des Veranstalters hieß es, man tue das Beste, um die Wartezeit zu verringern.

+++ Mats Hummels: EM-Traum geplatzt? Nagelsmann spricht Klartext +++

Die Tickets wurde nach dem „First come, first serve“-Prinzip verkauft. Heiß: Wer zuerst auf der Webseite landet, bekommt die Tickets. Das hat nicht überall funktioniert. Insgesamt waren über 100.000 Tickets für diverse EM-Spiele übrig geblieben. Diese wurden nun ausgeschrieben.

Viele Fans reagieren wütend!

In den sozialen Medien wimmelt es nur so von wütenden und enttäuschten Fans, die Opfer der technischen Pannen des Veranstalters wurden. Auf „X“ fragte ein Nutzer sarkastisch: „Kann ich meine Anfrage auch faxen? Ich meine, wir sind hier in Deutschland. Da macht das so“. Ein anderer Nutzer sagte ebenso rhetorisch: „Hätte mich auch stark gewundert, wenn es einfach funktioniert hätte“.

Viele Fans, die sich Chancen auf einen Platz bei der Heim-Europameisterschaft ausgemacht hatten, wurden also nun bitter enttäuscht. Sie werden die Mannschaft von Julian Nagelsmann im Sommer nur vor dem Fernseher anfeuern können.