Marcel Sabitzer explodiert bei EM – diese Entscheidung erweist sich als goldrichtig

Was ein unglaublicher Erfolg für den österreichischen Fußball! Das ÖFB-Team von Trainer Ralf Rangnick gewinnt das letzte Gruppenspiel gegen die Niederlande spektakulär mit 3:2. Im Fokus dieses Sieges stand vor allem ein Mann. Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund.

Der Offensiv-Akteur ist bis dato der Mann des Turniers für Österreich. Marcel Sabitzer dirigiert das Spiel der Österreicher. Seine Leistungen sind beeindruckend – vor allem, wenn man bedenkt, durch welches Tal der BVB-Akteur gehen musste.

Marcel Sabitzer schießt Österreich zum Gruppensieg

Sabitzer wird zum Held der Nation! Der 30-Jährige zeigt gegen Oranje ein Spiel der Extraklasse. Die Krönung seiner Leistung war der 3:2-Siegtreffer in der 80. Minute. Der Mittelfeldakteur traf sehenswert und schoss sein Team so zum Gruppensieg in der „Todesgruppe“ mir Frankreich, Polen und die Niederlande.

Schon gegen Frankreich (0:1) und gegen Polen (3:1) war er einer der besten Akteure auf dem Platz. Gegen die Niederlande setzte er noch einmal einen drauf. Er wurde Matchwinner und hatte so einen großen Anteil an der Sensation.

Schon vor dem Turnier galt er als einer der Top-Stars des Teams. Diesem Status wird er komplett gerecht – und aus dem Geheimfavoriten Österreich wird ein richtig ernstzunehmender Titel-Kandidat. Auch dank Sabitzer, der dazu auch zum Spieler des Spiels gewählt wurde.

Hammer-Leistungen nach mentaler Auszeit

Dabei musste der BVB-Star vor dem Turnier das verlorene Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) lange verdauen. „Wir sind Profi-Sportler, aber auch Menschen. Gefühle kann man nicht verbergen oder unterdrücken. Jeder, der mich nach dem Spiel gesehen hat, weiß, was das mit mir gemacht hat“, sagte der 30-Jährige. Er verzichtete deshalb auf die Testspiele vor der EM 2024, um sich zu sammeln und dann ein gutes Turnier spielen zu können.

„Deshalb macht es noch nicht Sinn, dabei zu sein. Aber ich werde mitreisen und freue mich trotzdem auf das Spiel“, sagte Sabitzer vor dem Testspiel gegen die Schweiz (1:1). Bis zum EM-Start wird der BVB-Profi wieder fit sein. „Ich bin dabei, das alles zu verarbeiten. Bei der EM muss man sich um mich keine Sorgen machen“, sagte er. Diesen Worten ließ er Taten folgen – auf eine beeindruckende Art und Weise.